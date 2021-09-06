نوال الزغبى تثير الجدل بتغريدة «الله مثل الأكسجين»

تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى تريند جوجل؛ إذ تعرضت لهجوم لاذع على مواقع السوشيال ميديا المختلفة بسبب تغريدتها التي تحدثت فيها عن الله.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “الله مثل الأكسجين لا يمكنك رؤيته لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة".



وعلق جمهورها قائلا: "‏‎وليس كمثله شيء.. الله تحتاجينه بالاخره ولكن الاكسجين مؤقت الحاجه له.. مقولة هذه مثل اللي يقول الطحين يحتاج ماء ليصبح عجين".



وعلق آخر: "‏‎‎حاشى لله الله ليس كمثله شئ أنا فاهم حسن نيتك وقصدك الجميل ولكن هذا واجب تعظيم الله جل جلاله ووصفه كما وصف نفسه هو ذو الجلال والإكرام".

بينما غردت أخرى: "‏هل نحن منعرف ومنفهم أنك مؤمنة ومش محتاجة حد يعلمك، بس طريقة تشبيهك لرب العالمين بالأكسجين مابصير أبدا وغير لائق ولايجوز شرعًا ، ليس كملثه شيء (والأكسجين شيء مخلوق)".

وقال أحمد: "‏‎Out منك دي يا نوال؛ فحاجتك إلى الخالق للبقاء وفي الفناء ايضا لا يضاهيها حاجتك إلى اي شيء آخر من صنع الخالق.. حتى لو قصدتي انك بحاجه شديده إلى الخالق للبقاء فالتشبيه والقياس فاسد".



وردت نوال: "‏‎مش ناطرة حدا يعلمني كيف بيكون الإيمان!!! ومش بحاجة وسطاء مع رب العالمين!!! بس النوايا عاطلة عندكن للاسف ! يا بني…اعطني قلبك.. وفهمكم كفاية هيدي إذا فهمتوا اللي كتبتو".

وشاركت نوال مقطع الفيديو خلال صفحتها الرسمية على انستجرام وظهرت خلاله أثناء تصوير الكليب بمشهد كوميدي مع أحد صناع الكليب فارس حليمي، وهى تصر على أن يكون موديل الكليب رغم وزنه الزائد، وعلقت عليه قائلة: "اكتشفت موديل جديد خاص بي".



وطرحت نوال أحدث أغانيها التى تحمل اسم "ارقص" منذ أيام وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد.

كانت النجمة اللبنانية قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو "عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.