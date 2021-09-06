الإثنين 06 سبتمبر 2021
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منوعات

«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب نهارًا والعظمى بالقاهرة 34

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقال خبراء الأرصاد - في بيان - إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأضافوا أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى


القاهرة 34 25
الإسكندرية 30 25
وادي النطرون 33 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 26
دمنهور 33 24
بلطيم 32 24
مطروح 29 24
السلوم 30 22
سيوة 34 20
بورسعيد 31 26
دمياط 31 26
الزقازيق 34 26
المنصورة 33 25
الإسماعيلية 34 24
السويس 33 25
العريش 31 25
رفح 30 24
رأس سدر 34 24
نخل 33 18
نويبع 36 28
طابا 34 25
كاترين 38 22
الطور 33 26
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 28
الفيوم 36 25
بني سويف 36 25
المنيا 36 22
أسيوط 37 23
سوهاج 38 23
قنا 41 26
الأقصر 42 26
أسوان 42 30
إدفو 42 30
أبوسمبل 42 31
الوادي الجديد 40 27
شلاتين 41 28
أبو رماد 41 28
حلايب 38 27
رأس حدربة 36 26

مصر ارصاد جديد سوهاج على الوادي الجديد وادى النطرون درجات الحرارة دمياط الوجه البحري البحر المتوسط المنيا المنصورة الأرصاد الجوية

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