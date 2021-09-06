الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021

الريال السعودي
الريال السعودي

يرصد «الدستور» سعر الريال السعودى، اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021، حيث شهدت الأسعار تذبذبا طفيفا. 

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك CIB 4.16  للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم 

وواصل سعر الريال السعودي استقراره في بنك مصر،  وسجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

الأسهم 

وشهدت الأسهم المدرجة بالسوق السعوي خلال عام 2021، ارتفاعات كبيرة على مستوى السوق الرسمي، وسجلت أسهم السوق الموازي مكاسب قياسية.
وشهد سوق الأسهم السعودية، إدراج 3 شركات بالسوق الرسمي، منذ بداية عام 2021، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، من خلال طرح عام، وكان نصيب السوق الموازي 6 شركات انضمت للسوق من خلال الإدراج المباشر.

وسجلت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بسوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعًا خلال الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر 2021، مقارنة بالأسبوع السابق.
 

سياحة 

وبحث خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، مع أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، بحضور أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
 

وأكد خالد العناني، أن السعودية تعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر، مشيرًا إلى أن مصر ترحب بالسائحين السعوديين في بلدهم الثاني مصر، والتي تعد مقصداً هاماً لهم لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة وتقارب الثقافات والعادات والتقاليد.

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