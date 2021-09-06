الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

وزيرة الصحة والسكان: فتح مستشفيات عزل كورونا مرة أخرى

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إنه جارٍ فتح مستشفيات عزل كورونا مرة أخرى، وذلك مع الحفاظ على المرضى الآخرين، مشيرة إلى أن علاج الأورام والقلب والكلى في برنامج "منع قوائم الانتظار" أصبح مثل العدد في الظروف العادية.


وأضافت "زايد" لقاء تليفزيوني، أن أول حالة لسلالة "دلتا بلس" من فيروس كورونا تم تشخصيها لسيدة عمرها 35 عاما لم يكن لها تاريخ سفر ولم تضطر للدخول للمستشفى، والحالات التي تم تشخيصها بعدها لم تدخل المستشفى، موضحة أن عدد حالات "دلتا بلس" وصلت إلى 160 دولة في العالم، ومشكلتها هي سرعة الانتشار، وهناك أنواع أخرى من التحورات أشد في التأثير على الحالة وليس سرعة الانتشار.


وأشارت زايد إلى أن الوزارة أدركت صعوبة توفير اللقاحات، حيث وقعت عقود شراء واتفاقيات مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال، وتم التعاقد معه على 40 مليون جرعة، وصل منها 5 ملايين جرعة حتى الآن، مؤكده أنه تم تطعيم 10 ملايين مواطن مصري، منهم 3 ملايين حصلوا على جرعتين و7 ملايين حصلوا على جرعة واحدة، ومن أبرز القطاعات التي تلقت اللقاح: السياحة، والعاملون في الدولة، والقطاعات الصناعية، وكبار السن.


وتابعت أن التطعيم خلال الفترة المقبلة سيكون إجباريا على العاملين في القطاع التعليمي والطلاب، مؤكدة أن الوزارة تستهدف خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر إعطاء اللقاح لـ3.2 مليون من التعليم العام، والعاملين في التربية والتعليم، سجل منهم 800 ألف، وبنهاية الأسبوع الحالي سيكون قد تم تطعيم 630 ألفا منهم.
 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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