تامر صقر: أخطاء الجهاز الفنى للمنتخب فى مباراة الجابون كانت بالجملة

علق الكابتن تامر صقر، نجم منتخب مصر السابق، على مباراة مصر والجابون التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وقال "صقر"، خلال تصريحاته في الاستديو التحليلي للمباراة على قناة "أون سبورت"، إن النقطة التي وصل عليها من الفريق كانت هامة؛ إلا أن أخطاء الجهاز الفني كانت بالجملة من بداية المباراة سواء في التشكيل أو خلال المباراة في تأخيير التغييرات.

وأوضح أن المباراة كانت سهلة إلا أن الجهاز الفني هو من صعب المباراة بسبب الأخطاء ثم طرد عمر جابر، لافتة إلى أن الأداء كان ضعيفا جدًا، رغم أن منتخب الجابون كان سهلا وفي المتناول.