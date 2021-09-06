العمل الدولية: كورونا كشفت عن فجوات كبيرة فى نظم الحماية الاجتماعية

قالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات إن جائحة كورونا (كوفيد-19) كشفت عن فجوات كبيرة في نظم الحماية الاجتماعية، وفقا لتقرير الحماية الاجتماعية العالمي الذي أصدرته المنظمة.



جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ47 المنعقدة بالقاهرة؛ لمناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري فيما يتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين.



وأضافت جرادات أنه عالميًا، يشير أحد تقارير المنظمة إلى أن الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أدت إلى تدني ساعات العمل إلى 9%، ويساوي هذا الرقم أربعة أضعاف الآثار الناجمة عن الأزمة العالمية التي حدثت في 2008، حيث انخفضت ساعات العمل لما يقارب 11 مليون وظيفة بدوام كامل، وكشفت التقارير عن أن أربعة من كل 10 أشخاص يتمتعون بتغطية فعالة في مجال واحد من مجالات الحماية.



وأوضحت أنه "في ظل التحديات المتفاقمة التي تحتاج إلى سياسات استجابات متعددة لمعالجة الشوائب الموجودة في أسواق العمل العربية، فإننا نحتاج إلى نهج ذي شقين لمواجهة أزمة (كوفيد-19)، وهما زيادة الجهود لبناء سياسات سوق العمل من خلال وضع سياسات مستقاة من اتفاقيات المنظمة الدولية، وإحداث تعافي اقتصادي بالدول الضعيفة، حيث قدمت المنظمة العديد من البرامج لمواجهة الجائحة والأزمات المتعددة في المنطقة، وساهمت في إحرازها منذ عام 2019".



وأشارت جرادات إلى أنه في الأردن وصل عدد المستفيدين من مشروعات المنظمة 40 ألف مستفيد، وفي العراق افتتحت المنظمة مكتبها الأول في 2020 وزيادة التعاون الإنمائي إلى 40 مليون دولار.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.