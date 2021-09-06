تعذيب ونقص المياه.. مواطنون من تيجراى يكشفون جحيم المعتقلات الإثيوبية

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تحقيق لها، في واد الحلو، وهي بلدة سودانية بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، النقاب عن المزيد من التفاصيل حول الجثث الطافية على نهر سيتيت الحدودي مع السودان، حيث قالت الشبكة الأمريكية -نقلا عن شهود- إن هذه الجثث الخاص بسكان إقليم تيجراي تم وضعهم في معسكرات اعتقال أولاً ومن ثم قتلهم وإلقاء جثثهم في النهر الحدودي.

وتابعت: "يمكن رؤية علامات التعذيب بسهولة على البعض، كما تم رؤية الجثث وأذرعهم مثبتة بإحكام خلف ظهورهم".



كما أحصى فريق "سي إن إن" ثلاث جثث في يوم واحد، وأكد الشهود والسلطات المحلية في السودان، أنه في الأيام التي أعقبت رحيل الفريق ، وصلت 11 جثة أخرى إلى مصب النهر.

وتابعت الشبكة الأمريكية: تشير الأدلة إلى أن القتلى هم من قبيلة تيجراي، ويقول شهود: إن الجثث تحكي قصة مظلمة عن عمليات اعتقال جماعي وعمليات إعدام جماعية عبر الحدود في حميرة، وهي بلدة في منطقة تيجراي الإثيوبية.

وتحدثت شبكة "سي إن إن" مع عشرات الشهود الذين جمعوا الجثث في السودان، بالإضافة إلى خبراء الطب الشرعي الدوليين والمحليين والأشخاص المحاصرين والمختبئين في حميرة، للكشف عما يبدو أنه مرحلة جديدة من التطهير العرقي في حرب إثيوبيا.



وحميرة هي واحدة من العديد من المدن المتورطة في الصراع الذي دمر البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 112 مليون شخص في شرق إفريقيا منذ أن شنت الحكومة الإثيوبية هجومًا في منطقة تيجراي الشمالية في البلاد في نوفمبر 2020، وقد أبلغت شبكة سي إن إن سابقًا عن العديد من الفظائع بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب.

هجوم جديد

وفي نهاية يونيو من هذا العام ، تحول ميزان القوى فجأة عندما استعادت قوات تيجراي العاصمة الإقليمية ميكيلي، وبدأت الحكومة الإثيوبية في سحب قواتها من المنطقة، ولكن القتال استمر في منتصف يوليو، وأعلنت القوات التيجراية عن هجوم جديد لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الحكومة الإثيوبية.



وقال شهود للشبكة الأمريكية، إن هذا الهجوم الجديد هو ما دفع القوات الحكومية وجماعات الميليشيات التي تسيطر على بلدة حميرة الشمالية، بالقرب من الحدود مع إريتريا والسودان، إلى إطلاق مرحلة جديدة من الاعتقالات الجماعية لأبناء تيجراي المقيمين، وتشير تحقيقات "سي إن إن" إلى أن التنميط العرقي واحتجاز وقتل التيجراي يحمل سمات الإبادة الجماعية على النحو المحدد في القانون الدولي.



وفي الأسابيع الأخيرة، قام بعض الأهالي من أقليم تيجراي الذين يعيشون في بلدة واد الحلو السودانية ، على بعد 65 كيلومترًا (40 ميلًا) في اتجاه المصب من حميرة، بالحفر في القبور والوصول إلى الجثث المنجرفة أسفل النهر المعروف في السودان باسم ستيت.

العثور على الجثث

ويقدر سكان الإقليم أنه تم العثور على 60 جثة على الأقل حتى الآن، وتلقت الشبكة الأمريكية العديد من المكالمات من سكان حميرة، الذين غالبًا ما يفرون من المعتقلين حيث قالوا إنهم رأوا أشخاصًا يسيرون إلى النهر، وسمعوا طلقات نارية، كما أن الجنود الإثيوبيون أخذوا عددًا من الأشخاص من المعتقلات ولم يعودوا أبدًا.

وظهرت الجثث لأول مرة في السودان في يوليو عندما كان النهر في أعلى مستوى له بسبب موسم الأمطار، وقال مهندس المياه السوداني للشبكة الأمريكية، إن سرعة تدفق المياه ستمكن الجثث من الانجراف من حميرة إلى واد الحلو في حوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات.

شهادات الهاربين

وتحدثت الشبكة الأمريكية مع كلا من، ناتاي البالغ من العمر 16 عامًا، وغيبري البالغ من العمر 17 عامًا، والذين تم تغيير أسمائهم حفاظًا على سلامتهم وهم من سكان تيجراي الذين قالوا إنهم فروا من معسكرات الاعتقال في حميرة وهم الآن في واد الحلو، حيث أكدوا لشبكة "سي إن إن" أنهم سمعوا تقارير عن رجال مقيدون أيديهم يسيرون في صف واحد باتجاه نهر حميرة، إلى المنطقة الواقعة بين كنيسة القديسة مريم والقديس ميخائيل.

وقدمت السلطات السودانية في واد الحلو تقارير للشرطة والطبيب الشرعي عن كل جثة تم العثور عليها في أراضيها، موثقة أدلة على التعذيب الواسع النطاق وجروح الرصاص التي تم العثور عليها في العديد من الجثث، حسبما قالت السلطات لشبكة "سي إن إن"، ووفقا للشبكة فإن جميع الجثث التي انتشلت حتى الآن ربما ماتت قبل أن تضرب المياه.



ويقول تيميسجين، 24 عامًا، ويوناس، 25 عامًا، إنهما هربا معًا من مستودع في هوميرا ، يُدعى Enda Yitbarek ، والذي وصفوه بأنه يستخدم كمعسكر اعتقال جماعي مؤقت لآلاف التيجراي.



ويقول تيميسجين: "كنت ألعب حول منزلي ، ثم أخذوني لأنني تيجراي"، وقال إنه داخل المستودع، وكان الناس يجلسون معًا على الأرض دون غرف أو فواصل لتوفير الخصوصية.



وقال يوناس: "لم يقدموا لنا الطعام ولم يكن لدينا حتى المرحاض". "كان بعض الناس يستخدمون المرحاض داخل المستودع".



وتابع تيميسجين: "كان الرعب الحقيقي هو نقص المساعدة الطبية.. كان الجميع مريضا بالأنفلونزا ولم يحصلوا على مساعدة طبية. لم يرسلونا إلى المستشفى".



ووصف محتجزون سابقون وفارين لشبكة "سي إن إن" أنهم كانوا سجناء مع جميع السجناء من مختلف الأعمار من الأمهات مع الأطفال الصغار إلى المراهقين إلى الرجال في السبعينيات من العمر.



يقول تيميسجين ويوناس إنهما هربا بينما كانا في مرحاض نادر سمح به الحراس، وقاموا بالرحلة إلى السودان.

كما تحدثت "سي إن إن" إلى العشرات من الهاربين الآخرين من هذه المعسكرات ، وبناءً على رواياتهم تشير تقديراتهم إلى وجود ما يصل إلى تسعة مواقع حيث يُعتقد أن الآلاف من تيجراي محتجزون.



وقال سكان تيجراي الذين لا يزالون داخل حميرة، إنهم يعيشون في خوف دائم من التعرض للاعتقال أو القتل، وتحدثوا عن التنميط العرقي الوقح الذي يتم بموجبه استهداف السكان من عرق تيجراي.

وقال السكان: إن حمل بطاقة هوية أمهرة يمكن أن تكون كافي، لكن رؤيتك تتواصل مع مواطنين تيجراي ستعرضك للخطر.



"عالم" الذي تم تغيير اسمه أيضًا لأسباب أمنية، هو نصف تيجراني ولكن لديه بطاقة هوية ليست من تيجراي، ولكنه وكان يساعد أهالي تيجراي على الاختباء في منزله في حميرة أثناء استمرار الاعتقالات، حيث حثه أقاربه في الخارج على الفرار، لكنه أصر على أن من واجبه البقاء ومساعدة أولئك المستهدفين.



"راحيل" ليس اسمها الحقيقي، هي أيضا من تيجراي ولكن لديها بطاقة هوية غير تيجرانية، تقول إنها كانت تزور الأصدقاء والأقارب في معسكرات الاعتقال على الرغم من الأسئلة التي طرحها الحراس.

وتابعت: أن المعتلقين لا يستطيعون الحركة، ولا يحصلون على ما يكفي من الصرف الصحي، ولا طعام، ولا ماء، ولا دوا؛ إذا شعروا بالمرض وماتوا فلا أحد يهتم، إنهم جائعون وعطشون، كيف يمكن أن يشعروا بالسعادة عندما يفكرون في أن دورهم هو القادم في القتل بعد مقتل زملائهم.

يعتقد سكان حميرة الذين تحدثت معهم "سي إن إن" أن الجثث التي وصلت إلى ود الحلو هي من بلدتهم، والعديد منهم على اتصال منتظم مع أولئك الذين فروا عبر الحدود إلى السودان وعندما بدأت الجثث في الوصول انتشرت الأخبار بسرعة.



علامات التعذيب

التحقيقات المستقلة الجارية من قبل خبراء الطب الشرعي الدوليين والمحليين لم تجد أي دليل على غرق الضحايا.

وقال الخبراء، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب مخاوف أمنية، إن الجثث تعرضت جميعًا لشكل من أشكال المواد الكيميائية بعد الوفاة، مما أدى إلى عملية حفظ الجثة بشكل فعال قبل دخول المياه.

وأوضح الخبراء، أن الحقيقة أن جميع الجثث كانت في حالة مماثلة تشير إلى أنها كانت مخزنة في بيئة مماثلة، ربما في منشأة تخزين أو مقبرة جماعية ، قبل إلقاؤها في النهر، وبعض من تم العثور عليهم كانت أذرعهم مقيدة بإحكام خلف ظهورهم، تماشياً مع أسلوب التعذيب المسمى "تاباي"، حيث تم ربط أيدي العديد منهم بسلك كهربائي أصفر صغير الحجم ، وتشير كسور العظام والخلع إلى مزيد من الضغط على أجسادهم قبل الموت.