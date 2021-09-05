ئيس الوزراء العراقي يعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد هجومين إرهابيين

عقد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، الأحد، اجتماعًا طارئا لمجلس الأمن الوطني، ناقش خلاله الخروقات الأمنية الأخيرة.

وقال الكاظمي، إن إمكانيات العدو ضعيفة، لكن سوء الإدارة والتقصير أحيانا في عمل القيادات العسكرية يؤديان لحصول بعض الخروقات، لذا من الضروري وضع آليات جديدة لتجنب تكرار الحوادث الأمنية".

ووفقا لبيان صحفي، فقد شدد رئيس الحكومة العراقية، على "ضرورة تفعيل دور الأجهزة الاستخبارية، وإيجاد آليات تنسيق فاعلة بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية لتجنب الخروقات"، كما وجه بتشكيل اللجنة المركزية للتحقيق بهذه الخروقات، ومنع تكرارها.

نقل البيان عن الكاظمي قوله إن "محافظة كركوك تمتاز بتنوعها، وهناك من يسعى إلى خلق فتنة، ولاسيما ونحن مقبلون على انتخابات مصيرية".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بـ"القيام بعملية نوعية استباقية، تمنع الخلايا النائمة من إعادة التشكيل وتكرار الخروقات".