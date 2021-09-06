فى ذكرى ميلاده.. أسباب جعلت فؤاد المهندس أيقونة للكوميديا

تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد "أبوالكوميديا" الراحل فؤاد المهندس، والذي ولد في السادس من سبتمبر عام 1924، بحي العباسية أحد أحياء القاهرة القادمة.

ويعتبر الفنان الراحل فواد المهندس من أساطير الفن المصري بل والعربي أيضًا حيث استطاع أن يشق لنفسه طريق في الكوميديا التي تعتمد على الموقف.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على الأسباب التي جعلت الفنان الراحل فؤاد المهندس من نجوم الكوميديا وعالق بالأذهان.

فؤاد المهندس

«أعماله الخالدة»

من الأسباب التي جعلت فؤاد المهندس من أساطير الكوميديا، هو أعمالة الخالدة فمن منا لم يستيقظ على برنامجه الصباحي "كلمتين وبس"، بالإضافة إلى الفوازير والكاميرا الخفية وسلسلة أسكتشات "ساعة لقلبك".

كما كانت له الكثير من الأعمال التي كانت ذو معنى وهدف، والذي يعتبر "ارض النفاق" أبرازها، وفيلم زمن العجائب وغيرها من الأعمال الخالدة.

«نبرة صوته»

من الأمور التي جعلت الراحل فؤاد المهندس عالق بالأذهان، وهي نبرة صوته التي تميز بها، حيث كانت تتسم بخفة الدم والعفوية التي جعلتها أيقونة بالسينما المصرية، فضلاً عن ضحكته المرحة.

فؤاد المهندس

«المهندس وشويكار»

كان الثنائي فؤاد المهندس وشويكار، من أشهر الثنائيات الكوميدية في السينما والمسرح العربي، حيث التقيا للمرة الأولى في مسرحية السكرتير الفني، حيث صرحت شويكار بأحد اللقاءت التلفزيونية أنه عرض عليها الزواج أثناء تقديم المسرحية.

«معشوق الأطفال»

يعد فؤاد المهندس من النجوم الذين نظروا للأطفال، حيث قدم لهم العديد من الأغاني الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى الكاميرا الخفية و مسرحية "هالة حبيبتي".

وكانت البداية في مسرحية "أنا فين وأنت فين" حيث قدم أغنية "رايح أجيب الديب من ديله"، وبعدها توالت الأغنيات بالأعمال الفنية، حيث قد قدم العديد من الأغنيات للأطفال.

«سقف الغرفة» السبب في وفاة أسطورة الكوميديا

توفي في 16 سبتمبر عام 2006، عن عمر يناهز 82 عامًا، على أثر أزمة قلبية مفاجئة وحادة، نتيجةً لفزعه الشديد بعد مشاهدته سقوط جزئي لسقف غرفة النوم بمنزله بالزمالك، نتيجة نشوب حريق هائل بها.