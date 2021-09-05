«الإحصاء»: 65.4 مليون دولار زيادة فى الصادرات لدول حوض النيل خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قفزة صادرات مصر إلى دول حوض النيل لتتضاعف 111.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 45.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 65.4 مليون دولار بنسبة 143.1%.

وجاءت السودان فى المرتبة الأولى والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 56.4 مليون دولار خلال مايو 2021 مقابل 15.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها الصادرات المصرية إلى كينيا 33.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 19.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات المصرية لإثيوبيا 8.2 مليون دولار خلال مايو 2021 مقابل 3.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت الصادرات لأوغندا 6.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 2.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق، وبلغت الصادرات لباقى الدول 7.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 4.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق.

وفى المقابل، ارتفعت الواردات من دول حوض النيل 51.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 44.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت كينيا فى المرتبة الأولى بواردات 27.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 10.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها السودان بقيمة 20.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 11.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وبلغت الصادرات من أوغندا 1.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 0.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر عليه، وتنزانيا 0.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 0.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.