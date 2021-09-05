اختيار نائبة التنسيقية هيام الطباخ عضوًا بالاتحاد الكشفى للبرلمانيين العرب

اختارت الأمانة العامة لمجلس النواب، قائدة الحركة الكشفية والإرشادية النائبة هيام محمد الطباخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في عضوية الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، والذي يقيم اجتماعه الحالي في القاهرة في مقر المنظمة العربية الكشفية من الفترة الرابع حتى التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

يذكر أن الطباخ هي بنت مجموعة الأمل الكشفية والارشادية بمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ وبنت الاتحاد العام للكشافة والمرشدات منذ الثامنة من عمرها ومثلت مصر في العديد من المخيمات الكشفية داخل مصر وخارجها.

وقالت الطباخ إن سعادتها الأكبر لا تقتصر على كونها اختيرت رسمياً من مجلس النواب المصري، لتكون رسمياً عضو بأكبر تجمع كشفي للبرلمانيين العرب بقدر ماهو وسام تهديه لكل منتمي للحركة الكشفية بجميع المجموعات على مستوى الجمهورية.

واستعرضت الورقة أنشطة نواب «التنسيقية»، والتي شملت 3993 طلبا خدميا تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية تم الموافقة علي 866 من قبل الحكومة، كما حصل نواب التنسيقية على 34 تدريب متخصص خلال دور الانعقاد الأول.

وأضافت الورقة أن حضور نواب التنسيقية 236 فعالية وندوة و76 اجتماعًا و1977 ظهورًا إعلاميًا. كما أعدت ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن ملخص تمثيل أعضاء مجلس نواب «التنسيقية» بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأوضحت الورقة التعريفية تمثيل أعضاء التنسيقية في هيئات مكتب اللجان النوعية بمجلس النواب، وهم النائب أحمد زيدان وكيلا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبوشقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التصامن، والنائبة أميرة صابر أمين لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان والنائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام.

كما شغل النائب عمرو يونس عضوية الأمانة العامة بمجلس النواب، والنائبة مي كرم جبر عضوية لجنة القيم، والنائبة هادية حسني عضوية البرلمان الإفريقي، والنائبة مرثا محروس عضوية البرلمان الدولي للتسامح والسلام.

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