البيت الأبيض: 100 أمريكي ما زالوا في أفغانستان

أعلن رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين، أن حوالي 100 أمريكي ما زالوا في أفغانستان ينتظرون إجلاءهم.

وقال كلاين- اليوم الأحد، خلال برنامج "حالة الاتحاد"، وفق ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "نعتقد أن العدد يقارب المائة، ونحن على اتصال بكل من حددناهم على أساس منتظم، وسنجد طرقًا لإخراج من يريدون المغادرة من أفغانستان".

وأوضح أن بعض الأمريكيين لديهم أفراد من عائلاتهم في أفغانستان، وبعضهم يريد البقاء، وأن الولايات المتحدة ستجلي أولئك الذين يريدون المغادرة، بعد انسحاب آخر عضو في الخدمة الأمريكية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين إن جهود الإجلاء الأمريكية؛ تشمل أيضًا أولئك الذين ساعدوا الحكومة الأمريكية على مدار العشرين عامًا الماضية وحاملي البطاقة الخضراء.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلًا إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابول، أملًا في مغادرة البلاد هربًا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجومًا واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصًا الأمريكية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابول.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.