وزير السياحة يستضيف نظيره السعودى فى جولة داخل المتحف المصرى

اصطحب الدكتور خالد العناني، وزير للسياحة والآثار، الوزير أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، في جولة داخل المتحف المصري بالتحرير، حيث استمعا إلى شرح من صباح عبد الرازق مديرة المتحف.

وشملت الجولة قاعات العرض المختلفة بالمتحف منها القاعات الخاصة بالدولة القديمة، والدولى الوسطى والحديثة، بالإضافة إلى القاعات الخاصة بتماثيل الملك إخناتون والملكة نفرتيتي وعصر العمارنة، و مقتنيات يويا وتوبا، وكنوز الملك توت عنخ آمون.

وأعرب وزير السياحة السعودي، خلال الجولة، عن إعجابه بمقتنيات المتحف وخاصة تمثال لرأس الملكة حتشبسوت وتابوت داجي الملون وقناع الملك الشاب.

يشار إلى أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قد بحث مع أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي والوفد المرافق له سبل التعاون بين البلدين، حيث أكد العنانى على العلاقات الثنائية بين البدين فى كافة المجالات، وثمّن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالمشروعات التنموية، لاسيما تطوير البنية التحتية السياحية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر.

كما أشار إلى إلى أن مصر ترحب بالسائحين السعوديين في بلدهم الثاني، والتي تعد مقصدًا هامًا لهم لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة وتقارب الثقافات والعادات والتقاليد، كما استعرض وزير السياحة والآثار البنية التحتية السياحية لمصر والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية.

خلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سبل التعاون السياحي بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال مع التنسيق الكامل لتبادل الخبرات وتدريب العاملين بالقطاع السياحي في البلدين واكسابهم مزيدًا من الخبرات.

الجدير بالذكر أن السائح السعودى يأتي فى الترتيب الأول بين الجنسيات العربية الوافدة إلى مصر وتمثل حركة السياحة العربية 20% من الحركة الوافدة إلى مصر.