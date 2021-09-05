الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هشام عبدالعزيز خطيبًا الجمعة القادمة بمسجد السيدة نفيسة

د. هشام عبد العزيز
د. هشام عبد العزيز

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، بأداء خطبة الجمعة القادمة 10/ 9/ 2021م، التي ينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، وموضوعها: "قيمة الاحترام".

وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للدفع بشباب علماء الأوقاف الذي تم اختيارهم لبرنامج الإمام المفكر في العمل الدعوي الإعلامي، وبخاصة خطب الجمع والأعياد، وبرنامج حديث الروح، وبرنامج خاطرة دعوية، وسائر البرامج الإعلامية، وكتابة المقالات الصحفية، ليسهموا معًا في تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تكوين جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين، يكون قادرًا على قيادة رأي عام ديني منضبط ينتهج فقه الواقع في إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 7 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، يوم الجمعة 10/ 9/ 2021م، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 169  مسجدًا ، منها 148 مسجدًا جديدًا  إحلالًا وتجديدًا، و21  مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف مرسى مطروح
1. سيدي عبدالسلام - سيوه
2. النور - سيوه

مديرية أوقاف الوادي الجديد

3. النخيل - بلاط

مديرية أوقاف الفيوم
4. الوسطاني الكبير – م عبد الله –م الفيوم
5. عباد الرحمن – م الفيوم شمال
6. التقوى – النقلة – طامية ثان
7. النور – أبو السعود –  م الفيوم شمال

و أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 10 /9 / 2021م  تحت عنوان: "قيمة الاحترام".

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة، مع التأكيد على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدي ، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت الأوقاف سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى خطبة الجمعة مسجد السيدة نفيسة

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وائل لطفي

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