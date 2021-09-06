الحجر الصحى بكفر الزيات يستقبل المولود الثالث لإحدى المصابات بالكورونا

أعلنت مستشفى كفرالزيات العام بمحافظة الغربية والتي تعد أول مستشفى لعزل مرضى الكورونا منذ بداية الجائحة في المحافظة

عن استقبالها المولود الثالث من إحدى المصابات بالكورونا المتواجدين بعزل الكورونا بالمستشفي وتم إجراء عملية ولادة قيصرية لها وحالة الأم والجنين جيدة ومستقرة .



وقامت الأم فور إفاقتها بتقديم الشكر لكل الطاقم الطبي المشرف على العملية والذي ضم كلا من الدكتورة مروة هلال أخصائي النساء و التوليد والدكتور أحمد شوقي بغاغو نائب النساء و التوليد والدكتور رامي جابر أخصائي التخدير.



وقام فريق العلاقات العامة بالمستشفى تحت إشراف الدكتور رامي نوفل والدكتور عبد العال قوزع مدير عام المستشفى والدكتور وليد طلبه نائب مدير المستشفى وكلا من الدكتور محمود أبو اليزيد المشرف على العزل وتقديم الدعم النفسي للمريضة وإقامة احتفالية صغيرة بمناسبة المولود الجديد .



ويعد هذا المولود هو أول مولود داخل مستشفى لعزل الكورونا منذ الإعلان عن بدء الموجة الرابعة.