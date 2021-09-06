نساء لوركا.. أول عروض مهرجان «مستقبل مسرح» فى دورته الأولى

ينطلق مهرجان "مستقبل المسرح" في دورته الأولى برئاسة المخرج وليد شحاتة الخميس القادم 9 سبتمبر بمركز شباب الزاوية الحمراء، ويختتم فعالياته 17 سبتمبر من الشهر الجاري.

وأعلنت إدارة المهرجان مستقبل مسرح عن العروض المشاركة بالمهرجان والتي تتمثل في 13 عرضًا مسرحيًا، ويقدم في أول ليالي عروض المهرجان الجمعة القادمة 10 سبتمبر العرض المسرحي (نساء لوركا) من تأليف عواطف نعيم، وإخراج سارة سعد.

فرقة بورسعيد المسرحية أنشأت في عام 1939، وتمارس العمل الفني منذ نشأتها أي منذ 80 عامًا، ما جعلها من أقدم الفرق المسرحية في مصر، وشاركت في كافة المهرجانات الثقافية، وحصلت على العديد من الجوائز، وتحتضن الفرقة أبناءها من المخرجين الشباب منهم مجدي الشناوي، وأحمد السمان، وعمرو شلبي.

يذكر أن الدورة الأولى والتأسيسية للمهرجان تنطلق بمشاركة 13 عرضًا مسرحيًا من مختلف الفرق المسرحية المستقلة من العديد من محافظات مصر، وتقدم عروض المهرجان في سبع ليالِ متتالية، ويكرم المهرجان في دورته الأولى، العديد من رموز الفن فى مجال التلفزيون والسينما والمسرح المصري، بالدورة الأولى من مهرجان "مستقبل المسرح"، كما يتم عرض العرض المسرحي (نساء لوركا) من تأليف عواطف نعيم، وإخراج سارة سعد. كما يكرم المهرجان العديد من الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية في رحلة مسرح الهواة المصري بأيام وليال المهرجان المتتالية، ويقدم ضمن فعاليات المهرجان لقاءات مفتوحة ومناقشات بليالي المهرجان في التخصصات المسرحية المختلفة مع العديد من الأساتذة والمسرحيين الأكاديمين للفرق المشاركة وجمهور المهرجان.

ويهدف مهرجان مستقبل المسرح إلى دعم مسرح الهواة، وخلق جيل جديد من المخرجين والمبدعين والمسرحيين في مختلف تخصصات ومفردات العرض المسرحي من مسرحي الهواة، والدورة الأولى لمهرجان مستقبل مسرح مهداة إلى الشاعرة أماني رياض، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة سابقًا.