وزير العمل الفلسطينى: الحكومة عملت على تجاوز آثار جائحة كورونا

أعرب نصري أبوجيش وزير العمل الفلسطيني، عن امتنانه لمشاركته فى مؤتمر العمل العربي، ممثلا عن شعب فلسطين وقيادتها على أرض الكنانة مصر العروبة، فتحية لشعبها وقائدها ومسيرتها الحثيثة.

وقال إن المؤتمر ينعقد وما زالت بلداننا العربية تواجه المزيد من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا وآثارها الكارثية، والتى فرضت نمطا جديدا زاد من معدلات البطالة والفقر، بما يضعنا جميعا أمام تحد كبير للمضي قدما فى مسيرة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر العمل العربي أعمال دورته الـ 47 ، في جلسته العامة المسائية، اليوم الأحد، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية ، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.



وأضاف أبو جيش أن الظروف الفلسطينية الراهنة هى أكثر صعوبة على الدولة، نظرا لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي التدميري والعنصري والعدوان المستمر على القدس الشريف وقطاع غزة ومنطقة الشيخ جراح وكافة الأماكن فى الوطن الفلسطيني الجريح، فدولة الاحتلال لا تريد لعمليات السلام أن تسير وأن تؤسس دولة فلسطين وتنعم بالاستقرار والأمان، وما يقوم به العدوان من فرض سياسات ظالمة ومصادرة الأراضي الفلسطينية وضرب الاقتصاد وهو ما يؤكد أن الشعب ما زال يترنح تحت وطأة الاحتلال العنصري، فهذا العدو لا يمكن أن يتحول لحمامة سلام كما يزعم.

وأوضح أبو جيش أن الحكومة الفلسطينية عملت على تجاوز آثار جائحة كورونا واستمرار الصمود رغم الاقتصاد الضعيف الهش، والتي انعكست على مجتمع العمل وزيادة معدلات البطالة خاصة بين الشباب، من خلال المشاركة المجتمعية والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومراجعة قوانين العمل والضمان الاجتماعي وتحديث بنودها.