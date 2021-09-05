الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تسويق الأسماك» تطرح منتجات بحيرة ناصر منتصف سبتمبر

الأسماك
الأسماك

أكد عبدالنبي لواش مدير عام إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، أنه خلال منتصف سبتمبر سيتم البدء في طرح منتجات وبشاير بحيرة ناصر التي تشمل أسماك البلطي الأنواع الصغيرة التي تضم 3 سمكات تزن كيلو جرام والبلطي الدباش الذي تزن السمكة الواحدة 2 كيلو ونصف والبربوني والسردين وغير ذلك من المنتجات.

وأضاف مدير عام إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح لـ«الدستور» أنه بحلول منتصف شهر سبتمبر الجاري سيتم طرح منتجات البحر الأحمر التي تشمل جميع أصناف الجمبري الطازجة والسبيط والفيليهات وغيرها من المنتجات بأسعار مخفضة 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأضاف مدير عام إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة تقوم بالدفع بالمنافذ المتنقلة في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق التي تخلوا من الخدمات التموينية، لافتا إلى أن شهور الشتاء ترتفع معدلات السحب والإقبال على شراء الأسماك وتبدأ ذروتها خلال شهور ديسمبر ونوفمبر ويناير وفبراير ومارس المقبل لترتفع حجم الإقبال إلى نسبة 80% لدرجة نفاذ الكميات يوميا في الفروع ويتم الإمداد أول باول حسب احتياج الفروع.

وقال إن الشركة المصرية لتسويق الأسماك تطرح اللحوم المجمدة مثل اللحوم البرازيلية بسعر 65 جنيهًا والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها فضلًا عن طرح السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال الفروع المتطورة.

الأسماك بحيرة ناصر تسويق الأسماك القابضة للصناعات الغذائية الاسواني

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

تحقيقات انقلاب «أتوبيس شرم الشيخ»: السرعة الزائدة وراء وقوع الكارثة

منع حسن شاكوش من الغناء لأجل غير مسمى

«الدستور» تتابع تطعيم العاملين بالمدارس: الدراسة تنتظم دون قلق

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن

إطلاق سراح الساعدي القذافي بعد سنوات من الاعتقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

بـ 3 لغات.. الرئيس الإسرائيلى يعلق على مكالمته مع الرئيس السيسى

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى

والدته من مصر.. إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد فى أمريكا