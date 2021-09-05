«تسويق الأسماك» تطرح منتجات بحيرة ناصر منتصف سبتمبر

أكد عبدالنبي لواش مدير عام إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، أنه خلال منتصف سبتمبر سيتم البدء في طرح منتجات وبشاير بحيرة ناصر التي تشمل أسماك البلطي الأنواع الصغيرة التي تضم 3 سمكات تزن كيلو جرام والبلطي الدباش الذي تزن السمكة الواحدة 2 كيلو ونصف والبربوني والسردين وغير ذلك من المنتجات.

وأضاف مدير عام إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح لـ«الدستور» أنه بحلول منتصف شهر سبتمبر الجاري سيتم طرح منتجات البحر الأحمر التي تشمل جميع أصناف الجمبري الطازجة والسبيط والفيليهات وغيرها من المنتجات بأسعار مخفضة 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأضاف مدير عام إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة تقوم بالدفع بالمنافذ المتنقلة في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق التي تخلوا من الخدمات التموينية، لافتا إلى أن شهور الشتاء ترتفع معدلات السحب والإقبال على شراء الأسماك وتبدأ ذروتها خلال شهور ديسمبر ونوفمبر ويناير وفبراير ومارس المقبل لترتفع حجم الإقبال إلى نسبة 80% لدرجة نفاذ الكميات يوميا في الفروع ويتم الإمداد أول باول حسب احتياج الفروع.

وقال إن الشركة المصرية لتسويق الأسماك تطرح اللحوم المجمدة مثل اللحوم البرازيلية بسعر 65 جنيهًا والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها فضلًا عن طرح السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال الفروع المتطورة.