الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فى الذكرى 96 لميلاده.. قصة اللقاء الأول بين فؤاد المهندس ونجيب الريحانى

فؤاد المهندس ونجيب
فؤاد المهندس ونجيب الريحانى

تمر غدًا الذكرى الـ96   لميلاد مهندس الكوميديا المصرية، و أحد أبرز روادها الكوميديان الفنان فؤاد  المهندس "فؤاد زكي محمد المهندس" (6 سبتمبر 1924 – 16 سبتمبر 2006)؛ يعد المهندس  من كبار الفنانين المخضرمين الذين مثّلوا في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة المصرية .

 كما كان له برنامج إذاعي اجتماعي يومي تحت عنوان "كلمتين وبس" أُذيع منذ 1968، ويسلط الضوء على سلبيات المجتمع المصري على لسان "سيد أفندي"

ارتبط  اسم فؤاد المهندس "عمو فؤاد" لدى العديد من الأجيال وعلى مدار 26عامًا من تقديمه فوازير بنفس الاسم،  والتي ظلت العمل الأول الذي تلتف حوله الأسرة المصرية وأصبح من أيقونات  الاعمال التليفزيونية، إلى جانب ذلك  قدّم مسرحيات كثيرة للأطفال، منها "هالة حبيبتي"، وغنى أغاني للأطفال أشهرها: "عيد ميلاد أبو الفصاد" و"رايح أجيب الديب من ديله"، واللتان لا يزال يرددهما الأطفال إلى الآن.

أول لقاء بين «المهندس» و«الريحاني»

 ذكرى ميلاده  تستعيد قصة اللقاء الأول الذي جمع فؤاد المهندس بنجيب الريحاني، وكيف كان له أكبر الأثر في وجدان "المهندس" ليصبح فيما بعد الاسم الاكثر بهجة في عالم السمسرح والسينما المصرية.

جاءت البداية في الفترة التى كان يدرس فيها المهندس بكلية التجارة، وقتها كان عضوًا في فريق التمثيل، ويستعد معهم لتقديم عرض مسرحي يشارك في المسابقة التي تنظمها الجامعات، للفوز بكأس خصصه لهم "عميد المسرح العربي" يوسف بك وهبي، اختار "المهندس" وفريقه الذهاب للريحاني ذلك  بعدما قرروا تقديم إحدى مسرحياته "حكاية كل يوم".

 يقول "المهندس": "أثناء البروفات كنت بحاول أعمل صوتي زي صوته المبحوح، فقالي تعالى أنت بتقلد صوتي ليه، ده جزء من شخصيتي، أنت لازم يكون لك شخصية، ومنذ هذا التاريخ صوتي هو العادي في الشغل".

وفي تسجيلل نادرلحوار يجمع بين الفنان الراحل  عبد المنعم مدبولي وزوجته سألته عن أقرب واحد للريحاني، وكانت إجابته: "الأستاذ الكبير الفنان فؤاد المهندس، يمكن أكتر واحد التصق بالريحاني، والريحاني أخرج له، وفؤاد مثل كتير جدًا لروايات الريحاني ودرسه وشربه تمام جدًا، اعتقد يمكن فؤاد المهندس بس من الزملاء اللي درسين نجيب الريحاني".

«المهندس» خليفة «الريحاني»

في كتابة "ورود لاتذبل.. شخصيات وحكايات من زمن فات"، يذهب الكاتب زكي مصطفي إلى وصف فؤاد المهندس بسفير الضحكة الصافية الراقية، ورائد فن الكوميديا المصرية، خليفة الريحاني وامتداد لمدرسته التي اشتهرت بانتزاع الضحك من المشاهد الذي لايستطيع نفسه الامتناع عن  الضحك عندما يشاهد عملًا له، خاصة وأنه يؤدي أدواره على أكلمل وجه أحسن أداء، فضلًا عن أنه كان يحرص في كل أعماله على مناقشة أهم القضايا التي تتماشب مع الواقع، ولكن من خلال الضحكة.

فؤاد المهندس كلمتين وبس عمو فؤاد عبد المنعم مدبولى نجيب الريحاني

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التفكير فى المصريين

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