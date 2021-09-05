أسامة عبدالله يقدم فيلمًا قصيرًا عن تنسيق الثانوية العامة (فيديو)

قام الفنان القدير أسامة عبدالله بتقديم فيلم قصير يحمل اسم "التنسيق" وهو عن تنسيق الثانوية العامة، والذي يتم حاليًا عن إعلان النتائج منذ أيام قليلة حيث قامت الشركة المنتجة بنشر الفيلم القصير عبر صفحتها على فيسبوك وهو الفيديو الذي تخطى في يوم واحد نصف مليون مشاهدة.

قال المنتج أحمد طه، مالك شركة ميديا جيت للإنتاج الفني والإعلامي في تصريحات، الأحد، إن الشركة بدأت في إنتاج أفلام قصيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وحققت الأفلام رواجًا كبيرًا ليحتل تريندات التواصل الاجتماعي بمواهب شابة وبعض المشاهير.

أضاف طه: "هدف الشركة في الوقت الحالي فتح أفق جديدة لعالم الانتاج الرقمي خاصة أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الباب الأول للمواهب الشابة لذا قررت الشركة أن تبدأ في إنتاج أعمال مختلفة للمشاهير في مجالات مختلفة، ومساندة المواهب الجديدة في إنتاج أعمال مختلفة مثل الأفلام القصيرة والبرامج والموسيقي".

وتابع طه أن الفيلم الخاص بتنسيق طلاب الثانوية العامة لدخول الجامعات يرصد الحالة الاجتماعية التي يعيشها الطالب عقب الحصول علي نتائج ضعيفة، بينما يدور الفيلم في إطار من الاجتماعي "اللايت" ويشارك في بطولته بجانب الفنان القدير أسامة عبدالله الفنان الشاب إسلام طه.

الفيلم القصير "التنسيق"، هو سيناريو وحوار نادر بكر، ومدير إنتاج حازم الجيزاوي، ومدير تصوير كريم عبدالقوي، ومن إخراج محمود رجب ومن إنتاج ميديا جيت، لكل من محمد عادل إمام، ومحسن سرحان، وأحمد طه والتي تستعد حاليًا لإنتاج مسلسل رعب مصري يعرض علي منصات التواصل وسيكون من بطولة عدد كبير من نجوم الصف الأول مع مواهب شابة جديدة يتم تقديمها إلى الجمهور من خلال تلك الأفلام من أجل مساعدتهم في الظهور.