«أحلام فترة النقاهة لنجيب محفوظ» كتاب جديد لأحمد الصغير

صدر حديثًا كتاب "تقنيات الشعرية في أحلام فترة النقاهة لنجيب محفوظ.. دراسة نقدية"، تأليف الدكتور أحمد الصغير، ناقد وأكاديمي وأستاذ الأدب العربي المشارك بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد.

الكتاب يطرح مقاربة نقدية حول شعرية السرد في أحلام فترة النقاهة لنجيب محفوظ، محاولًا الكشف عن تقنيات الشعرية ومستوياتها الفنية والسردية في نصوص الأحلام التي كتبها نجيب محفوظ بعد كتابته لأصداء السيرة الذاتية.

يقول الدكتور أحمد الصغير عن الكتاب:" أحلام فترة النقاهة، وأصداء السيرة الذاتية عملان متميزان يحملان تأملات نجيب محفوظ الذاتية، وعالمه الفني، وفلسفته حول القضايا الاجتماعية والسياسية والنفسية والثقافية، والمراحل والتغيرات الاجتماعية والسياسية التي مرت بها مصر خلال القرن العشرين، بدءًا من ثورة(1919م) وحتى بداية القرن الحادي والعشرين قبل رحيل محفوظ عن عالمنا في العام (2006م).

يضيف: "جاءت نصوص أحلام فترة النقاهة في جزءين، الأول جاء بعنوان: "أحلام فترة النقاهة" التي تمت طباعتها ونشرها في مجلة نصف الدنيا، بمؤسسة الأهرام (2006م)، أما الجزء الثاني، فجاء تحت عنوان: أحلام فترة النقاهة، " الأحلام الأخيرة "، دار الشروق، القاهرة 2015 ميلادية، أي بعد وفاة نجيب محفوظ. حيث تمثل أحلام فترة النقاهة ـــــ في ظني ــــ نوعا سرديا ينتمي إلى فنون السرد المختلفة ذات الطبيعة القصيرة التي تتشابك مع فنون سردية أخرى، كالأقصوصة والومضة والإبيجراما النثرية، وغيرها، فهي نوع من أنواع التجريب الإبداعي عند نجيب محفوظ حيث اتخذ من اللغة أرضية واسعة ومقتصدة في الوقت نفسه؛ كي يبني أحلامه ورؤاه التي تعيش في اللاوعي، منتقلا بها إلى الوعي الإنساني نفسه.

ويتابع "كان الهدف من وراء هذا الكتاب، طرح مقاربة نقدية حول أدب نجيب محفوظ، تَمَثَّلَ ذلك من خلال أدوات الشعرية في "أحلام فترة النقاهة". كما يهدف الكتاب إلى استكشاف هذه الأدوات، والوقوف عليها في أحلام نجيب محفوظ ، تناولت الدراسة مجموعة من النقاط البحثية، وهي مثل شعرية الحلم ــ الرمزـــــــ الاكتناز ــــ مفارقة الموقف ــــ شعرية المكان / الفضاء ).

أما عن الدكتور أحمدالصغير فهو ناقد وأكاديمي، وأستاذ الأدب العربي المشارك بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد.

صدر له كتاب "قضايا التجريب في أدب طه حسين" عن مجلة ميريت الثقافية، 2020، "النص والقناع.. قراءات في قصيدة النثر العربية"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2017، "آليات الخطاب الشعري" الهيئة المصرية العامة للكتاب 2015" تشكلات الصورة البصرية في قصيدة النثر" مجلة فصول ، 2019، سيمياء القصيدة الدرامية في شعر عبدالرحمن الأبنودي جائزة النقد الأدبي مكتبة الإسكندرية 2021، "بناء قصيدة الإبيجراما في الشعر العربي الحديث" الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2012، "أشكال التناص في شعر أمل دنقل" بالاشتراك ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2014، "طرح الكثير من المقاربات النقدية في الدوريات المصرية والعربية (الثقافة الجديدة، فصول، إبداع، عالم الكتاب، الفكر المعاصر، ميريت الثقافية، الأخبار، الأهرام، الجمهورية، المساء، الرواية، الشارقة الثقافية، الرافد الورقي، العربي الكويتي ــ الفيصل، الجسرة، الدوحة، القدس العربي، الحياة اللندنية، العرب،.. وغيرها ).

حصل الدكتور أحمد الصغير على العديد من الجوائز في النقد الأدبي من مصر مثل جائزة طه حسين في النقد الأدبي عن دراسة عنوانها المفارقة في كتاب جنة الشوك لطه حسين وزارة الثقافة المصرية 2011، وجائزة إحسان عبدالقدوس في الدراسة النقدية عن رواية حذاء فيلليني للكاتب وحيد الطويلة 2021، وجائزة عبدالرحمن الأبنودي في النقد الأدبي عن دراسة عنوانها سيمياء القصيدة الدرامية في شعر الأبنودي بإشراف مكتبة الإسكندرية 2021.

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