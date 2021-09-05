حكام ولاعبو بطولة العالم للدراجات: الأهرامات مبهرة

زار وفد من حكام ولاعبى فرق روسيا وهولندا وفرنسا المشاركين فى بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، أمس، منطقة أهرامات الجيزة، حيث كان أشرف محيى الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، فى استقبالهم، واصطحبهم فى جولة بالهرم الأكبر ومنطقتى أبوالهول والبانوراما.

وأعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بإعجاز بناء الأهرامات ونحت تمثال أبوالهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر «العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع»، وتمثال أبوالهول.

وأقيمت بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار على مضمار الدراجات الدولى باستاد القاهرة خلال الفترة من ١ إلى ٥ سبتمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

تأتى هذه الزيارة فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المهمة والبطولات الدولية التى تُقام فى مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة فى هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر، مثل منطقة أهرامات الجيزة.