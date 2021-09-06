دراسة: «المعلمين أقل الفئات إصابة بفيروس كورونا»

كشفت دراسة جديدة أن المعلمين ليسوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بغيرهم، حيث أكد الباحثون إن النتائج التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تطمئن المعلمين وعائلاتهم عند عودتهم إلى المدارس في بداية العام الدراسي الجديد.

وفحص علماء من جامعة "جلاسكو" جميع حالات الإصابة بالفيروس التاجي البالغ عددها 132،420 حالة في سن 21 إلى 65 عامًا في اسكتلندا من مارس 2020 إلى يوليو 2021، وتمت مقارنة كل منها مع عينة من الأشخاص غير المصابين من نفس العمر والجنس.

وكشف التحليل أن معلمي المدارس وغيرهم من أفراد أسرهم لم يكونوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بفيروس كورونا أو الإصابة بعدوى شديدة في أي وقت خلال العام الدراسي الماضي.

وعلى مدار العام، كان خطر دخول المستشفى مع فيروس كورونا، أقل من 1% بالنسبة للمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والبالغين في سن العمل بين عامة السكان.

وكان المعلمون أقل عرضة بنسبة 23% لدخول المستشفى مع كوفيد من غيرهم من العمال بعد تعديل عوامل، مثل العمر والجنس والممارسة العامة والعرق.

المعلمين أقل الفئات إصابة بفيروس كورونا

قال الباحثون إن النتائج يجب أن "تطمئن" المعلمين وعائلاتهم عند عودتهم إلى الفصل في بداية العام الدراسي الجديد.

كما كانوا أقل عرضة بنسبة 44 % للإصابة بفيروس كورونا الحاد، مما يعني أنه ليس خطيرًا بما يكفي لتطلب الدخول إلى العناية المركزة أو الموت في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي.

وساءت احتمالات المدرسين عندما كانت المدارس مفتوحة، وارتفعت إلى نفس مستوى السكان في سن العمل بشكل عام.

وأكد الباحثون إلى أنه لا يمكن تحديد سبب عدم تعرض المعلمين لمخاطر أعلى من متوسط ​​البالغين في سن العمل.

وذلك مقارنة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية ومع البالغين الآخرين في سن العمل المتشابهين، لم يظهر المعلمون أي خطر متزايد لدخول المستشفى بسبب فيروس كورونا.