«الدستور» تتابع تطعيم العاملين بالمدارس: الدراسة تنتظم دون قلق

تكثف وزارة التربية والتعليم جهودها، خلال الفترة الحالية، للانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالمدارس «مدرسين وإخصّائيين وإداريين وعمال» باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قبل بدء العام الدراسى الجديد، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان. هذه الخطوة كانت محل ترحيب من الجميع، لأن عودة التلاميذ للمدارس مرتبطة دائمًا بالإحساس بالاستقرار، فليس هناك مشهد أقرب إلى القلب من مشهد أطفال يذهبون إلى مدارسهم صباحًا بأمان.

وخلال الفترة الماضية، طالبت وزارة التعليم جميع العاملين بها بتسجيل بياناتهم على الموقع الذى خصصته لاستقبال طلبات الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة أن أى موظف سيمتنع عن تلقى اللقاح لن يدخل المدرسة وسيحال إلى التحقيق. «الدستور» التقت مجموعة من العاملين بوزارة التربية والتعليم، ورصدت آراءهم حول جهود الوزارة لحمايتهم وحماية الأطفال من فيروس كورونا.

عبدالعاطى محمد: الطبيب شرح لى طريقة مواجهة الأعراض الجانبية

قال عبدالعاطى محمد، موظف بالإدارة التعليمية بمحافظة الإسكندرية، إن الدولة تبذل جهودًا كثيرة لمنع انتشار فيروس كورونا بين التلاميذ والمعلمين، مشددًا على أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد تضمن أن يبدأ عام دراسى جديد دون قلق.

وأضاف «محمد» أن إدارة الإسكندرية التعليمية، مثل بقية الإدارات، تلقت تعليمات من الوزارة بتعقيم الفصول بشكل دورى، وتطبيق حميع الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الدراسى، وتوزيع الطلاب بين الفصول بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه سيجرى قياس درجات حرارة أجساد الأطفال كل يوم قبل دخول المدرسة، وكذلك الموظفون.

وذكر أن وزارة الصحة والسكان تستجيب بشكل عاجل لطلبات الحصول على اللقاح الخاصة بالموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور، لافتًا إلى أن الوزارة تواصلت معه بمجرد تسجيل بياناته على الموقع للحصول على اللقاح، وأخبرته بأنه سيتلقى الجرعتين فى مستشفى العجمى العام.

وأكمل: «ذهبت إلى المستشفى، وكان التعامل معى راقيًا جدًا، إذ جلس معى الطبيب وشرح لى كل تفاصيل اللقاح الذى سأحصل عليه، وكيفية التعامل مع الأعراض الجانبية إن ظهرت».

صباح أحمد: شجعت القلقين من الحصول على «الفاكسين»

شددت صباح أحمد، معلمة بالمرحلة الابتدائية بمدرسة البيطاش التابعة لإدارة العجمى التعليمية بمحافظة الإسكندرية، على أن قرار وزارة التربية والتعليم بتلقى جميع العاملين داخل المنظومة لقاح كورونا مهم ومصيرى فى ملف مجابهة الوباء.

وقالت إن النجاح فى مواجهة فيروس كورونا سيحمى الطلاب ويساعد على استمرار العام الدراسى بشكل طبيعى، ليحضر التلاميذ فى مواعيدهم العادية ويستمعوا إلى شروح المعلمين، ويتواصلوا معهم، مضيفة أن التعليم الإلكترونى مهم أيضًا، لكن الحضور للمدرسة يعلم الطلاب الالتزام. وحكت تجربتها فى تلقى اللقاح، قائلة: «سجلت فى الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح، وشجعت باقى زملائى الذين كانوا يخافون من عملية التطعيم خوفًا من الآثار الجانبية»، منوهة بأن الأعراض الجانبية بسيطة جدًا، ويمكن تداركها من خلال اتباع تعليمات الطبيب.

سمير النوبى: القرار يحمى عناصر العملية التعليمية

ذكر سمير النوبى، مدرس رياضة بمدرسة أسوان الثانوية بنات، أن وزارة الصحة تقدم لقاح فيروس كورونا بكل سهولة ويسر لجميع المعلمين، مشيرًا إلى أنه يتم التقديم أولًا على الموقع الإلكترونى الخاص، ثم يتم إعلام المواطن بموعد تلقى اللقاح.

وقال «النوبى» إن قرار وزارة التربية والتعليم إعطاء اللقاح لكل العاملين فى المنظومة التعليمية يعد من أهم القرارات التى تحمى الطلاب والعاملين وتحافظ عليهم، مؤكدًا أن القرار أسهم فى كسر حاجز الخوف عند أولياء الأمور من إمكانية إصابة أولادهم بالفيروس فى المدارس.

وأشار إلى أن القرار من شأنه أيضًا المساهمة فى الارتقاء بالمستوى العلمى للطلاب، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم حريصة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والطلاب من الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن جميع المدارس فى محافظة أسوان على استعداد تام لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تم توفير المواد المطهرة وأجهزة قياس درجة الحرارة والتنبيه على ضرورة ترك مسافات آمنة بين الطلاب، فضلًا عن نشر سبل الوقاية على لافتات معلقة على جميع الجدران وحوائط المدارس.

محمود ناجى:إجراءات احترازية لمنع التكدس

أكد محمود ناجى، مدرس بالمرحلة الإعدادية بمدرسة قنا الإعدادية بنين بمحافظة قنا، أن وزارة الصحة نظمت وقسمت المعلمين على أماكن تلقى اللقاح لتجنب حدوث تكدس بين المتلقين، ويكون التلقى فى أقرب وحدة صحية أو مستشفى من محل السكن، إلى جانب تحقيق التنظيم فى أثناء التطعيم عبر ترك مسافات آمنة بين كل منهم والتشديد على ارتداء الكمامات.

وروى تجربته فى التطعيم، قائلًا: «أثناء تلقى اللقاح كان هناك مندوب من وزارة التربية والتعليم يعمل على تنبيه المعلمين بكيفية التعامل مع الفيروس ويشدد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية».

وأشار إلى أن وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة والسكان تعملان بكل جهد لاستمرار منظومة التعليم داخل المدارس والارتقاء بمستوى الطلاب الصحى والتعليمى، مؤكدًا أن المنظومة لا يمكن أن تستمر دون وجود لقاح يحمى الجميع من هذا الوباء.

مصدر مسئول:شرط لدخول مقر العمل

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن حملة تلقى العاملين بالتعليم قبل الجامعى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا تسير بخطى ثابتة فى جميع مديريات التربية والتعليم. وأوضح المصدر أن إحصائيات المديريات تشير إلى أن ما يقرب من ٥٠٠ ألف معلم ومعلمة سجلوا لتلقى اللقاح من أصل مليون و٢٠٠ ألف على مستوى الجمهورية.

بدوره، قال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن استكمال تلقى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على رأس اهتمامات الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف استمرار العملية الدراسية بالمدارس ويتوقف هذا على نسب تلقى المعلمين اللقاح. وأضاف: «لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسى إلا بعد تلقى اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية».

الأربعاء.. بدء تطعيم المتطوعين باللقاح المصرى بمستشفى «القومى للبحوث»

قال الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سيعلن، فى مؤتمر صحفى، بعد غدٍ الأربعاء، عن البدء فى تطعيم المواطنين المتطوعين باللقاح المصرى لفيروس كورونا بمستشفى المركز القومى للبحوث.

وأضاف أن فريق العمل بالمركز سيقوم خلال فعاليات المؤتمر بعرض مراحل إنتاج اللقاح المصرى، موضحًا أن الفريق يضم الدكتور محمد أحمد على، أستاذ الفيروسات بالمركز رئيس فريق البحث، والدكتورة رحاب حجازى، رئيس فريق البحث المشرف على التجارب ما قبل السريرية، والدكتور أسامة عزمى، الأستاذ بالمركز رئيس فريق التجارب السريرية. وأشار إلى أنه من المقرر أن يقوم وزير التعليم العالى والبحث العلمى بزيارة تفقدية لمعامل ومستشفى المركز القومى للبحوث. كان مركز التميز العلمى بالمركز القومى للبحوث قد بدأ، منذ بدء ظهور فيروس كورونا المستجد فى مصر، التجارب لإنتاج لقاح مصرى ضد كورونا، خاصة أن المركز نجح من قبل فى إنتاج لقاح إنفلونزا الطيور، وبالفعل تم التوصل إلى إنتاج اللقاح وتمت تجربته على حيوانات التجارب، وأثبت فاعليته الشديدة ودرجة أمانه، حيث يحتوى على ٤ بروتينات لفيروس كورونا، ما يعطى استجابة كبيرة وتكوين أجسام مضادة بنسب عالية ضد الفيروس.