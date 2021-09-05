ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

كيف واتتنى تلك الفكرة التى لا تخلو من شقاوة مضمرة أو متوارية خلف غطاء احتفالى بيوم مولده؟ ما بين الحين والحين كان النسيج المهنى لمدرسة «صباح الخير» الصحفية يحرضك على ألوان من «المغامرات»، بل إنه دونما أى مبالغة، يمكنك ببساطة أن ترى فى ألوان الطيف الصحفى المنشورة على صفحات مجلة «صباح الخير»، منذ نشأتها ولعقود عاصرتها، مغامرات فنية ومهنية تفجر ما يدعو إلى الاكتشاف.

وكانت الفكرة أن أقوم بزيارة الأستاذ نجيب محفوظ فى «بيته» وألتقى أسرته، زوجته السيدة عطية الله، رحمها الله، وابنتيه، فى مقتبل الثمانينيات قبل حصوله على جائزة نوبل بنحو خمس سنوات، كانت الفكرة تبدو مستحيلة عمليًا وحتى نظريًا، فلم يُعرف أن أحدًا ممن نعلم عنهم أنهم من أقرب الأقربين قد ولجوا حصن بيت الأستاذ نجيب أو بيته، كانت أقصى نقاط الاقتراب تتمثل فى المرور عليه بسيارة والتقاطه من أمام البيت، حيث يكون فى الانتظار فى الموعد تمامًا، كان هذا خط السير المعلوم والمسموح به وما استقر ووقر فى نفوس مريديه الحميمين بمجموعاتهم الموزعة على أيام الأسبوع الستة، تاركة يوم الجمعة للأسرة.

كيف ولدت الفكرة؟

نجيب محفوظ

كنت قد التقيت الأستاذ نجيب محفوظ مرات عديدة فى حوارات بعضها كان وليدًا أو تفرضه اللحظة، وبعضها كنا نختلق له المناسبة، كان لـ«صباح الخير» أعداد خاصة تأخذ شكلًا توثيقيًا يخرجها من تصنيف الصحافة العابرة قصيرة النفس ويضعها فى صيغة «الوثيقة»، وربما يكون شهر ديسمبر هو الأوفر حظًا بتلك الأعداد، ربما بسبب كونه يشبه الحصاد لعام منصرم أو يكون بمناسبة كمهرجان القاهرة السينمائى الذى كان منذ مولده علامة ثقافية فنية حقيقية أو يكون عيد ميلاد مفكر أو كاتب، هكذا كان الأمر مثلًا مع الأستاذ توفيق الحكيم وهكذا كانت فكرة اقتحام «حصن» نجيب محفوظ.

نوافذ الخيال الحر والأسقف التى لا يحدها إلا المهنية الحقة كانتا أبرز ما يجمعنا بأستاذى، الأستاذ رءوف توفيق، مدير تحرير «صباح الخير» وقتها ورئيس التحرير فيما بعد.

فى اجتماعاتنا الأسبوعية كنت تحس أنك على «وشك الإبحار» دومًا ولست مجرد طارح أفكار، كل منا زملائى وأنا كانت أجنحته المهنية «عفية» فضاؤها باتساع القدرة على الحلم، وليس أن تطأ أقدام «صحفى» بيت نجيب محفوظ قبل نوبل بسنوات بأقل من أن تكون «مغامرة»، فليس لقاء الأستاذ نجيب هو «الحدث» ولكن بيته ذلك العالم المختبئ بدور أول فى عمارة تطل على نيل العجوزة وراء أصص الزرع الكثيفة التى لا تسمح حتى بمرور أى ضوء منبعث من داخله، كأنما أنواره لا تنكشف هى الأخرى على آخرين وكل ما عدا أهل البيت هم «آخرون».

كعادته فى الاستغراق الصامت للحظات قبل أن يبدى أى رد فعل تاركًا من يواجهه يضرب أخماسًا فى أسداس، بدا وجه رءوف توفيق بغير قابلية لاستقرائه وأنا أتحسس أى إشارة لاقتراحى: «زيارة لبيت نجيب محفوظ بمناسبة عيد ميلاده».. هو الذى لا يترك لا شاردة ولا واردة دون سؤال لم يرد إلا بكلمتيه الشهيرتين وفيهما الخلاصة «حتسلمى إمتى»؟

نجيب محفوظ

يا الله حسلم إمتى.. حاسلم إمتى؟.. كيف أجد الإجابة وأنا لا أملك سبيلًا واضحًا ولا أعرف كيف وهل سيوافق الأستاذ نجيب أصلًا على أن نجرى لقاءً فى بيته؟ وكأنما أفقت على أنى فى ورطة، ورطة لم تسبقها حسابات أبسطها أنه مع رءوف توفيق لا تراجع ولا استسلام.

صار الوضع حصن الأستاذ نجيب العصى على الولوج أمامى والالتزام أمام الأستاذ رءوف ورائى أو العكس، خرجت من الاجتماع إلى التليفون مباشرة ثم اكتشفت أن الساعة قد تجاوزت الثالثة بعد الظهر، وأنه ليس توقيتًا حكيمًا، لم يتركنى القلق طوال الليل أرسم سيناريوهات وأتراجع عنها، أردد داخلى بروفات وألغيها، استهللت الصباح بتليفون: صباح الخير يا أستاذ نجيب إزى حضرتك، مضت البدايات بنفس الصوت المرحب الذى اعتدته حتى وصلنا إلى «مربط الفرس» بعد كل سنة وحضرتك طيب وإحنا عاوزين نقول لحضرتك كل سنة وإنت طيب، ونزور حضرتك فى البيت!

توقعت تغير النبرة أو حتى لحظات صمت، لكنه وبمنتهى المودة «المحفوظية» وببديهته المعهودة قال: «والله كان بودى» لكن الواقع أن «البيت مقلوب، وفى شغل كتير بيجددوا السباكة وحالته صعب»!

جزء من الحجب ضع فيه ضمير عائد على «هم»، أهل البيت اللى بيجددوا السباكة، لم تبشر الجولة الأولى بأى انفراج، الأدب الجم والمودة المعتادة أبت التراجع وأنا أحاول.. كم مرة أو لكم يوم استمرت المحاولة أو استمر إلحاحى الذى ظل لما يقرب من أسبوع حتى لم يجد الأستاذ نجيب فى النهاية من سبيل للتخلص منه وربما منى إلا أن يوافق!

نجيب محفوظ

نعم حدثت المعجزة، ووافق أن نلتقى فى بيته، التوقف عندما اعترانى وأنا أسمع موافقته كان مزيجًا من الفرح المتردد والخوف، الخوف أو الرهبة كأنما هو «فتح منتظر»، فتح لمغاليق وترسانات وأراضى الخط الأول.

كنت أدرك أن علىّ أن أنقل على الصفحات ما أراه وأشمه واستشعره وأستقرئه وأستنبطه وأستدل به.. لم يكن من طبيعة مجلة «صباح الخير» استخدام التصوير.

كان الرسم زاوية أساسية ولم أملك جرأة طرح الفكرة، فوعيت أن علىّ أن أوظف كل الحواس وأن تحمل سطورى الأصوات والروائح وتفاصيل «الفتح العظيم»، قبل الموعد بساعتين كنت فى الشارع اشتريت تورت وأزهارًا، وقبعت فى سيارتى «السيات» أنتظر حلول الموعد لأكون فى الموعد المحدد أدق جرس الباب.

هل كان يمكن أن يدور بخلدى قبل ما يقرب من خمسة عشر عامًا من هذا الموعد وحين دخلت عالم الأستاذ نجيب لأول مرة، أننى سوف أدخل بيته وأرى مكتبه الذى يتصدر حجرة السفرة وتضيفنى السيدة عطية الله وأتسامر وبناته وأشم روائح بيته وأسترق السمع لإيقاعات «الحصن».

كنت فى الرابعة عشرة من عمرى عندما استقر داخلى وتربع حضوره فى مساحة شجن خاص جعلتنى حتى قبل أن ألتقيه أحس بمودة رقراقة نحوه، بل أستشعر قربه وونسه، دونما وعى بمن يكون ولا قيمته، ولا ولا.

نجيب محفوظ

لم يخطر ببالى ولا بالخيال أو حتى فى الأحلام، أنه سوف يصير ركنًا أساسيًا فى حياتى الشخصية وحياة أسرتى، وأن اسمه وحضوره ولقبه سوف يكون «العم نجيب» أو عمك نجيب.

لا أذكر أنى قد بكيت يومًا مثلما جرى الأمر وأنا أقرأ مشهد موت السيد أحمد عبدالجواد، وحيدة مستلقية على فراشى، كاتمة أنفاسى فى الوسادة حتى لا تصل نهنهاتى إلى أسماع أمى أو أبى نفسه.. حتى حين جرت السنوات وأذاقتنى ألوانًا من الفقد، ظل نحيبى لموت السيد أحمد عبدالجواد محفورًا فى دواخلى علامة أو قل ندبة لا يذهبها مرور الزمن.

نجيب محفوظ

كنت شديدة التعلق بأبى أجدنى دائمة الانشغال بتلك اللحظة التى لن أراه بعدها، كيف ومتى وأين تعلقت بالكاتب الذى لم أكن أعرف عنه الكثير، وكان مدخلى إليه فى هذا العمر ثلاثيته القابعة بين كتب أخرى فى مكتبة أبى يجاورها أرض عبدالرحمن الشرقاوى وحياة محمد لمحمد حسين هيكل، لكنى تعلقت أو توحدت بالأستاذ نجيب دونما أى إلمام بمن يكون ولا حتى بباقى عناوينه، لأجل مشهد رحيل السيد أحمد عبدالجواد، وظل قادرًا على تفجير شجونى واحتفظت بالنسخة التى بللتها دموعى مدفوسة وسط أوراقى الحميمة التى كنت أضمنها خباياى.

نجيب محفوظ

وهكذا تعرفت على «الأستاذ» نجيب لأول مرة وولجت «عالمه» بقلب مفطور يخاف الفقد حتى قبل أن يعى معناه.