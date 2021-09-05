اعرف التوقيت الرسمي| موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 والفئات المستحقة
أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين بالدولة سيدأ من يوم 21 سبتمبر، وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة، على أن يتم استكمال صرف باقى مرتبات العاملين شهر سبتمبر 2021 كما يستكمل صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر يومى 26 و27 سبتمبر.
جدول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021
وطالبت وزارة المالية، العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، حين التوجه لصرف مرتبات شهر سبتمبر خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات كما طالبت الوزارة بمراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا عند التوجه لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2021.
الجهات التى ستبدا صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021
تبدأ 33 وزارة وهيئة فى صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 خلال اليوم الأول بينهم وزارات الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين، وزارة النقل، وزارة الاتصالات، وزارة القوى العاملة، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الهجرة، شئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.
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وفى اليوم الثاني تبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 لنحو 20 وزارة وهيئة مختلفة تضمن وزارات التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، التعاون الدولي، المصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، بالإضافة إلي العاملين بدواوين عموم المحافظات، وكذلك مديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، كما تتضمن جهات صرف مرتبات شهر سبتمبر2021 من بينهم القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة.
اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2021
من المقرر أن يوم 23 سبتمبر لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 ستتضمن صرف مرتبات العاملين بداخل 13 وزارة وهيئة تتضمن وزارات التربية والتعليم، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، بالإضافة إلى مديريات التربية وميديرية التعليم، مديرية الزراعة، مديرية الطب البيطري، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة.