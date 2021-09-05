الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف التوقيت الرسمي| موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 والفئات المستحقة

صرف مرتبات شهر سبتمبر
صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021  للعاملين بالدولة سيدأ من يوم 21 سبتمبر، وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة، على أن يتم استكمال صرف باقى مرتبات العاملين شهر سبتمبر 2021 كما يستكمل صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر يومى 26 و27 سبتمبر.

 

جدول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

 

وطالبت وزارة المالية، العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، حين التوجه لصرف مرتبات شهر سبتمبر  خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات كما طالبت الوزارة بمراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا عند التوجه لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2021.

الجهات التى ستبدا صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

تبدأ 33 وزارة وهيئة فى صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 خلال اليوم الأول بينهم وزارات الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين، وزارة النقل، وزارة الاتصالات، وزارة القوى العاملة، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الهجرة، شئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

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وفى اليوم الثاني تبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 لنحو  20 وزارة وهيئة  مختلفة تضمن وزارات التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، التعاون الدولي، المصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، بالإضافة إلي  العاملين بدواوين عموم المحافظات، وكذلك مديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، كما تتضمن جهات صرف مرتبات شهر  سبتمبر2021 من بينهم  القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة.

اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

من المقرر أن يوم 23 سبتمبر لصرف مرتبات  شهر سبتمبر 2021 ستتضمن صرف مرتبات العاملين بداخل 13 وزارة وهيئة تتضمن وزارات التربية والتعليم، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، بالإضافة إلى مديريات التربية وميديرية التعليم، مديرية الزراعة، مديرية الطب البيطري، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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