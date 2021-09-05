بعد موجة الدمار الشامل.. إجراءات أمريكية جديدة لمواجهة الكوارث الطبيعية

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية موجة دمار واسع نتج عن الطقس القاسي، حيث انتقلت الآثار المدمرة لإعصار إيدا من لويزيانا إلى نيويورك بينما اشتعلت حرائق الغابات القياسية في كاليفورنيا، ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تذكير الأمريكيين والعالم بأزمة المناخ.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن إعصار إيدا الذي جاء إلى الشاطئ من خليج المكسيك يعد خامس أكبر إعصار على الإطلاق يضرب الولايات المتحدة.

واندلعت العواصف الهائلة التي ضربت الولايات الواقعة على ساحل الخليج وعلى طول الطريق حتى الشمال الشرقي ، مما أسفر عن مقتل 48 شخصًا على الأقل حتى الآن في نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وكونيتيكت بعد فيضانات تاريخية، واعترف المسئولون بأنهم فوجئوا بقوة وشراسة العاصفة.

في لويزيانا، قُتل عدد أقل بكثير، لكن ما يقرب من ٢ مليون شخص تُركوا بدون كهرباء ، بعضهم إلى أجل غير مسمى ، بسبب العاصفة.

وفي الوقت نفسه، تسبب حريق كالدور في كاليفورنيا في حرق أكثر من ٢٠٠ الف فدان وتهديد أكثر من ٣٥ الف مبنى ، بالقرب من منطقة بحيرة تاهو وأصبح أحد حرائق الغابات القليلة التي اندلعت من جانب واحد من جبال سييرا نيفادا إلى الجانب الآخر.

بينما وضع الرئيس الأمريكي لأول مرة تفاصيل جهود الإغاثة الطارئة التي يتم نشرها في جميع أنحاء البلاد ، أنهى تصريحاته بالتحدث عن كيفية استمرار حدوث الكوارث الطبيعية ، في كثير من الأحيان وبكثافة أكبر ، بسبب أزمة المناخ.

وقال بايدن: “هذا لا يتعلق بالسياسة. لم يكن الإعصار إيدا مهتماً إذا كنت ديمقراطياً أو جمهورياً ، أو ريفياً أو مدنياً إنه دمار في كل مكان. إنها مسألة حياة أو موت ، ونحن جميعًا في هذا معًا”، وكان هذا قبل يوم من التخطيط للسفر إلى لويزيانا لمشاهدة الأضرار ، عائداً عبر فيلادلفيا ، التي غمرها نظام العاصفة الهائل نفسه.

وكانت تصريحات بايدن خروجًا ملحوظًا عما اعتاد الأمريكيون سماعه عن أزمة المناخ في عهد دونالد ترامب ، الذي نفى مؤخرًا في العام الماضي أن الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة كانت مرتبطة بشكل متزايد بالتغير المناخي الذي يسببه الإنسان.

عندما تم الضغط عليه لاعتبار أزمة المناخ سببًا رئيسيًا لحرائق الغابات في كاليفورنيا العام الماضي، أجاب ترامب: "لا أعتقد أن العلم يعرف"، وقد تأرجح بين وصف هذه الظاهرة بالخدعة وإلقاء النكات عنها ثم زرع الغموض والشك طوال حملته الانتخابية ورئاسته.

في المقابل، أصدر بايدن هذا الصيف أكثر خطط الطاقة النظيفة والإصحاح البيئي طموحًا حتى الآن والتي شوهدت من البيت الأبيض من خلال مقترحه الخاص بالبنية التحتية والميزانية "إعادة البناء بشكل أفضل".

وفي الشهر الماضي، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون للبنية التحتية من الحزبين بقيمة تريليون دولار يتضمن استثمارات في تحسين الطرق والجسور وشبكة الكهرباء والنقل العام ، من بين أمور أخرى ، لجعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة واستدامة ومقاومة للطقس القاسي.