الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: تدريب معلمات رياض الأطفال على التعامل مع ضعيفي السمع

رياض الأطفال على
رياض الأطفال على التعامل مع ضعيفي السمع

بدأت وزارة التربية والتعليم، تدريب معلمات رياض الأطفال، على البرامج والأدلة الاسترشادية للتعامل مع الأطفال ضعيفي السمع، ومستخدمي المعين السمعي.

وأوضحت الوزارة أن التدريب يستمر لمدة 12 يوما، ويتضمن برامج نظرية وعملية، كما يضم المشروع العديد من البرامج التي تعمل على التدخل المبكر والحد من آثار الإعاقات لهذه الفئة من الأطفال.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، والدكتورة سامية بسيوني أستاذ التخاطب بجامعة عين شمس.

على مستوى الجمهورية معلومات الحد عالم نظر وزارة التربية والتعليم تدريب جامعة عين شمس تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا التربية والتعليم محافظة سوهاج مستوى العالم المركز الرابع التطوير مايكروسوفت مستوى الجمهورية رياض الاطفال وزارة التربية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التربية الخاصة

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