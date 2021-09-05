سقوط المتهم بالتعدي على سيدة المنوفية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم بالتعدي على سيدة في المنوفية.

ونشر عبر إحدى الحسابات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو يتضمن مشاجرة بأحد الشوارع الكائنة بمركز شبين الكوم بالمنوفية وسقوط رجل مسن أرضًا أثناء محاولته فض المشاجرة.

وبالفحص تم تحديد المجنى عليه وبسؤال زوجته اتهمت كلٍ من (باحث قانونى – ونجله "حاصل على دبلوم" – مقيمان بذات العنوان) بالتعدى على زوجها بدفعه وسقوطه أرضًا أثناء فضه لمشاجرة بين نجلهما والمتهم الثانى "نجل الأول" لخلافات سابقة بينهما مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من استهداف المتهمان وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.