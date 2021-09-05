الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهم بالتعدي على سيدة المنوفية

المتهم
المتهم

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم بالتعدي على سيدة في المنوفية.

ونشر عبر إحدى الحسابات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو يتضمن مشاجرة بأحد الشوارع الكائنة بمركز شبين الكوم بالمنوفية وسقوط رجل مسن أرضًا أثناء محاولته فض المشاجرة.

وبالفحص تم تحديد المجنى عليه وبسؤال زوجته اتهمت كلٍ من (باحث قانونى – ونجله "حاصل على دبلوم" – مقيمان بذات العنوان) بالتعدى على زوجها بدفعه وسقوطه أرضًا أثناء فضه لمشاجرة بين نجلهما والمتهم الثانى "نجل الأول" لخلافات سابقة بينهما مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من استهداف المتهمان وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية أمن المنوفية مجني عليه موقع التواصل الاجتماعي التعدي على سيدة

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