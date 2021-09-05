العراق يوقع إطارا للتعاون مع الأمم المتحدة لتحسين الوضع الاقتصادي وعودة النازحين

وقع العراق وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الأحد، إطارا للتعاون المشترك بين الطرفين.

ووقع الاتفاق عن الجانب العراقي وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، وعن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) نائبة الممثل الخاص، ومنسقة الشؤون الإنسانية إيرينا سولورانو.

وقال وزير التخطيط العراقي - في تصريح عقب مراسيم التوقيع، وأوردته الوكالة الوطنية العراقية - إنه تم توقيع إطار للتعاون بين الحكومة العراقية، وبعثة الأمم المتحدة التي ستعمل من خلالها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للسنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الاطار التعاوني يتضمن خمس أولويات استراتيجية وهي (التلاحم والتماسك الاجتماعي، تحسين الوضع الاقتصادي، الخدمات الحكومية، الحماية البيئية ومعالجة مشكلة النازحين في العراق).

وأضاف أن هذا الإطار، يمثل استمرارا للتعاون بموجب الاتفاقيات السابقة التي وقعت بين الجانبين إذ تم العمل بشكل وثيق خلال العام الماضي لبلورة هذا الاتفاق الإطاري الذي يؤسس لشراكة وتقديم الدعم من قبل المنظمات العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة والدول المانحة لمساندة العراق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة ما مر به البلد نتيجة جائحة كورنا التي لا زالت مستمرة.

من جانبها، أعربت نائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة، إيرينا سولورانو، عن شكرها وتقديرها إلى الوزير العراقي لتعاونه وسعيه لتحقيق حياة أفضل لجميع العراقيين، مبينة أن هذه الوثيقة التي وقعت اليوم ليست بالجديدة وإنما هي تحديث للوثيقة التي تم الاتفاق عليها مسبقا لتشمل خطة إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم ومعالجة أثر جائحة كورونا، وأن هذه الاحتياجات جاءت لتلبية متطلبات الشعب العراقي، وسيتم وضع خطة وتفاصيل دقيقة للمشاريع المستقبلية وأيضا للتحاور مع المانحين لضمان تحقيق هذه المشاريع المشمولة في إطار عمل الأمم المتحدة في العراق.