الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك: تخفيف قيود كورونا بتحصين 75% من السكان

بتحصين كورونا
بتحصين كورونا

قال وزير الصحة التشيكي آدم فويتش، إنه بمجرد أن يتم تحصين حوالي 75 في المائة من السكان بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يمكن إلغاء شرط ارتداء أقنعة الوجه في أماكن معينة، إلى جانب إجراءات مماثلة.
وأشار فويتش- حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الأحد- إلى أن حوالي 54 بالمائة فقط من السكان تم تطعيمهم بشكل كامل ضد الفيروس التاجي حتى الآن.
من جانبه، قال ميلان كوبيك، رئيس نقابة الأطباء التشيك، إن "مناعة القطيع" ستتحقق بمجرد تلقيح 85 إلى 90 بالمائة من السكان، وحذر من تراجع اهتمام المواطنين بالتطعيم. 

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وائل لطفي

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