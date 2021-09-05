الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة السريانية تُحيى ذكرى القديس شربل وشقيقته باباى

مار افرام انطون سمعان
مار افرام انطون سمعان

تحتفل الكنيسة السريانية في مصر، برئاسة مار افرام انطوان، بحلول الأحد الخامس عشر بعد العنصرة، وذكرى القدّيسان شربل وأخته باباي الشهيدان.

وقالت الكنيسة عن القدّيسان شربل وشقيقته باباي الشهيدان، إن "لهذا القديس إكرام خاصّ في لبنان وله ذكر ثانٍ في 8 أو 9 ديسمبر وذكره في الروزنامة المارونية اليوم مأخوذ عن الروزنامة السريانية فأصله من بلاد الفرس كان كاهناً للاوثان فآمن واصبح كاهناً للرب على يد برسيما اسقف الرها استشهد هو واخته باباي في القسم الاول من الجيل الثاني، وتخبر اعمال شهادتهما بانه جُرّح جسداهما باسنان من حديد ثم قطع رأساهما".

على صعيد آخر، قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه استقبل البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا الدكتور أنطون ميلاد،  في مقر بطريركية موسكو والمجمع المقدس للكنيسة الروسية الأرثوذكسية في دير دانيالوف في موسكو، وقلده وسام المجد والشرف من الدرجة الثانية لمساهمته في تطوير الحوار بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية. 

وأضاف موسى، في بيان صدر عبر صفحة الكنيسة على فيسبوك، أن د. أنطون ميلاد شارك مع وفد رؤساء ورهبان الأديرة القبطية الذي زار الكنيسة الروسية خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، في إطار تبادل الخبرات الرهبانية بين الكنيستين، وقلده قداسة البطريرك الروسي هذا الوسام احتفالًا بذكرى ميلاده السبعين. 

وقال في كلمته إن روحَي الكنيستين القبطية والروسية متقاربتين تبعًا للتقليد النسكي، وأنه يعتبر الكنيسة القبطية صديقة وحليفة للكنيسة الروسية؛ لأنهما تتمسكان بكل المبادئ والمعتقدات المسيحية المشتركة على مستوى المنظمات المسيحية، وأشار بشكل خاص إلى موقف الكنيسة القبطية لدعم الجهود للتغلب على الانقسام الكنسي في أوكرانيا وتوابع الأزمة المرتبطة به في الأرثوذكسية العالمية.

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