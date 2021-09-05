الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل في أسوان

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

شهد طريق أبوسمبل بمحافظة أسوان، مساء اليوم، تحديدًا عند كمين الشرطة الموجود أول قرى المدينة، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 4، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند كمين الشرطة الموجود أول قرى مدينة أبوسمبل، ما أسفر عن إصابة 4 وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم. 

واستقبلت مستشفى أبوسمبل المركزي بمحافظة أسوان، 4 مصابين، أثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق، ويجري تقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم. 

وتبين بالكشف الطبي المبدئي أن إصابتهم بسيطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان انقلاب سيارة سيارات الإسعاف ربع نقل المستشفى أبوسمبل انقلاب الأحد إسعاف محافظة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

تحقيقات انقلاب «أتوبيس شرم الشيخ»: السرعة الزائدة وراء وقوع الكارثة

منع حسن شاكوش من الغناء لأجل غير مسمى

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن

الباز: أدعو القادرين بتخصيص نسبة من دخلهم والتبرع لـ«تحيا مصر»

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

بـ 3 لغات.. الرئيس الإسرائيلى يعلق على مكالمته مع الرئيس السيسى

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى

والدته من مصر.. إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد فى أمريكا