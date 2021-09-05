إصابة 4 في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل في أسوان

شهد طريق أبوسمبل بمحافظة أسوان، مساء اليوم، تحديدًا عند كمين الشرطة الموجود أول قرى المدينة، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 4، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند كمين الشرطة الموجود أول قرى مدينة أبوسمبل، ما أسفر عن إصابة 4 وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

واستقبلت مستشفى أبوسمبل المركزي بمحافظة أسوان، 4 مصابين، أثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق، ويجري تقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتبين بالكشف الطبي المبدئي أن إصابتهم بسيطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.