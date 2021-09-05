الرئيس السيسى يهنئ الرئيس الإسرائيلى هاتفيا بمناسبة توليه منصبه الجديد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع إسحاق هيرتزوج الرئيس الاسرائيلي للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.

أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بسام راضي، أن الرئيس هيرتزوج عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادته.

كما تناول الاتصال كذلك بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالاضافة الى جهود اعادة احياء مباحثات السلام.