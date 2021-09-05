«الطريق نحو التنمية المستدامة».. تفاصيل الجلسة الأولى لمؤتمر العمل العربي

ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مؤتمر العمل العربي فى دورته الـ47، مساء اليوم الأحد، الجلسة العامة الأولى، والتي يخصص الجزء الأول منها لعرض التقرير الأولي للجنة التنظيمية برئاسة ناصر بن سالم الحضرمي من سلطنة عمان، ومحمود ولد سيدي نائبا عن أصحاب الأعمال من موريتانيا، وحفيظ حفيظ مقرر عن العمال من تونس.

واقترحت اللجنة مناقشة البند الثاني الخاص بالنظر فى قرارات وتوصيات مجلس الإدارة وتقرير نتائج أعمال دورات مجلس إدارة منظمة العمل العربية ما بين الدورة 46 والدورة 47 للمؤتمر، وتقرير عن نتائج أعمال الدورات العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عن الدورة 104 و105 و106 و107 فى الجلسة العامة للمؤتمر فى اليوم الثاني من الدورة، وتعتبر كلمة رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية فى جلسة الافتتاح الرسمية بمثابة تقديم لمناقشة تلك النقاط.

كما اقترحت اللجنة التنظيمية مناقشة القسم الأول الخاص بتقرير المدير العام عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطريق نحو التنمية المستدامة، والتمكين فى الجلسة العامة للمؤتمر من خلال كلمات أصحاب الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود، وكذلك مناقشة البند الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق الدورة 46 فى اليوم الثاني من الدورة.

واقترحت اللجنة، أن يتم تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية فى الجلسة العامة للمؤتمر فى اليوم الثالث من الدورة، وهي مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية بالمنظمة، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شئون عمل المرأة العربية.

وأوصت اللجنة بأن يتولى ممثلي السكرتير العام فى الفرق واللجان التى تناقش بنود المؤتمر تقديم عرض موجز لها فى بداية أعمالها، وستقوم اللجنة التنظيمية بإعداد تقرير يومي تفصيلي لجميع الفعاليات والبرامج اليومية لعمل المؤتمر.

واقترحت اللجنة الموافقة على تشكيل لجنتين فنيتين لدراسة البند الثامن وموضوعه "أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل"، والبند التاسع وموضوعه "متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل"، والترشيح لأحكام المادتين 17 و34 من نظام العمل بالمؤتمر بشأن تشكيل اللجنتين والاشتراك بهما.