«المؤتمر» يعقد لقاءات منتظمة مع أمانات المحافظات بمقراتهم

بدأ حزب المؤتمر تنظيم عدد من الزيارات لأمانات الحزب بالمحافظات بدأها بالمنوفية، وقام وفد من الأمانة العامة المركزية للحزب بقيادة أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية والمتابعة وعضوية مصطفى الدكروري، أمين تنظيم الحزب، وهاني الفلاح، أمين العلاقات العامة وعضو المكتب السياسي وأحمد الإتربي، مساعد أمين التنظيم لقطاع وسط الدلتا أمانة الحزب بمحافظة المنوفية بقيادة د.عزت إلياس.

وتستهدف هذه الزيارات عقد لقاءات منتظمة فى مقرات أمانات الحزب بمختلف المحافظات والتواجد داخل الشارع المصري والوقوف على مشاكله والتفاعل مع قضاياه، والمشاركة المجتمعية خلال الفترة القادة وتحفيز الشباب على العمل الحزب في إطار عمل سياسي يخدم الوطن.

تم الاجتماع بقيادات الحزب بالمحافظة لمتابعة سير العمل داخل الأمانة ومناقشة الخطط التي ستقوم المحافظة بتنفيذها في الفترة القادمة وبحث آليات وسبل التواصل مع المواطنين وكيفية زيادة العضويات والتلاحم مع الجماهير.

على هامش الزيارة قام الوفد بشرح تاريخ الحزب ومراحل تتطوره للأعضاء الجدد، وما يسعي الحزب للوصول إليه في المرحلة القادمة.

قال أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية والمتابعة، إن حزب المؤتمر متواجد داخل الشارع المصري ونحن نريد خلال الفترة القادمة الإنطلاق بشكل أفضل داخل جميع المحافظات من خلال أمانات الحزب وتحت قيادة رئيس الحزب وأعضائه في جميع المحافظات، ونحن حريصون على الاستمرار بشكل علمي وعملي وجذب مزيد من الشباب، وأيضًا من أصحاب الخبرات السياسية لدعم الحياة الحزبية بمصر من أجل مستقبل.