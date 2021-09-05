الأحد 05 سبتمبر 2021
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فن

«خفّفوا العقوبة ودى قصة الفلاشة».. حسن شاكوش يعتذر للجمهور و«الموسيقيين» (فيديو)

حسن شاكوش خلال جلسة
حسن شاكوش خلال جلسة التحقيق

مثل مطرب المهرجانات حسن شاكوش للتحقيق داخل نقابة المهن الموسيقية بعد الواقعة الأخيرة له مع رضا البحراوي، حيث تم التحقيق معه في جلسة مغلقة تواجد فيها عدد من رجال الشؤون القانونية بالنقابة وعدد من أعضاء المجلس من بينهم نادية مصطفى وحلمى عبد الباقى والمستشار القانونى علاء عامر.

وأكد شاكوش، لـ"الدستور": "أن ما حدث بينه وبين رضا البحراوى كانت ساعة غضب ولن تتكرر مرة أخرى، خاصة أنه يعتبره بمثابة أخيه وحدث سوء تفاهم بينهما، مؤكدًا احترامه للفرق الموسيقية ولكل الجمهور الذي شاهد الفيديو الأخير مقدما الاعتذار للجميع.

وقدم شاكوش، على هامش التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية، اعتذاره للنقابة ولجمهوره لما بدر منه مؤخرًا من خلافات مع رضا البحراوى كما أعلن أسفه للفنان هانى شاكر، مشيرًا إلى أنه يحترم قرار وقفه من النقابة، متمنيًا أن يكون القرار مخفّفًا.

ورد شاكوش على وصف البحراوى له بأنه مطرب يعتمد على خاصية “البلاي باك”: “طول عمرى في أي برنامج بغنى بفرقتى وجمهورى على علم بذلك، لكن لما يتطلب منى أغنى بلاى باك على حسب الزبون”.

ماضي الله برنامج مصطفي خلافات الدستور غلق

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لم تعد شرطى العالم!

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