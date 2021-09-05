محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات بطنطا

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، عددًا من المشروعات داخل مركز ومدينة طنطا بحضور المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وخلال جولته تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية، والذي يتم تطويره بقيمة 40 مليون جنيه ليصبح أحد أهم المحاور المرورية داخل مدينة طنطا والذي يربط بين المدخل الشمالي ووسط العاصمة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الكورنيش بطول 5400 م وعرض 25م، ويشمل المشروع 4 مراحل، تم الانتهاء من 3 مراحل وجاري العمل بالمرحلة الرابعة والتي تتضمن تدبيش ترعة القاصد، عمل أرصفة على الجانبين، تركيب إنترلوك عليها، وضع أشجار ورصف وتوسعة الشارع، بجانب تجديد أعمال الإنارة، إعادة رصف الطرق، تخطيط الشوارع وتركيب لوحات إرشادية مرورية.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ تطوير الجانب الآخر من الكورنيش جهة كوبري الغفران والذي يأتي ضمن خطة تطوير العشوائيات.

واختتمت الجولة بتفقد طريق ميت حبيش- السنطة الجديد والذي يربط طريق طنطا- القاهرة الزراعي بطريق طنطا السنطة دون المرور بقرية ميت حبيش، حيث سيتم خلق محور مروري جديد يسهم في تقليل الكثافة المرورية على مدخل طريق طنطا- السنطة.