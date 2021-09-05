الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعامل بتهمة ترويج الهيروين في الشرابية

الهيروين
الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد لعامل، بتهمة الاتجار فى المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة الشرابية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة قيام المتهم بحيازة وإحراز كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بها، وأقر خلال التحقيقات بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها وتوزيعها علي عملائه.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، تفيد بقيام عامل "قهوجى" بترويج مخدر الهيروين، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فإن استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، وبصحبتهم قوة امنية، من ضبط المتهم أثناء تواجده بأحد شوارع المنطقة بصحبة أحد عملائه الذى كان يقوم بشراء كمية كبيرة هو الآخر من المتهم لترويجها لحسابه الخاص، وبمجرد رؤيته للقوة الأمنية فرا هاربا، وتم ضبط المتهم الأول، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها وتوزيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض للدفاع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المؤبد.

محكمة جنايات القاهرة العباسية الاتجار في المخدرات تحقيق أرباح غير مشروعة دائرة قسم شرطة الشرابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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