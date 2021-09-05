محافظ البحيرة يفتتح معرض السلع المعمرة بنقابة المهندسين

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في إقامة المعارض بالأسعار المخفضة والتيسيرات لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض السلع المعمرة بنقابة المهندسين يرافقة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، والمهندس حمدى الخولى نقيب المهندسين، والمهندس وليد الشرمة أمين عام النقابة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأكد اللواء هشام آمنة الدور الذى تقوم به نقابة المهندسين فى توفير السلع المعمرة لأعضائها بالجودة والمواصفات العالية والتيسيرات الكبيرة، مشيدًا بجهودها في مجال إجراءات التصالح للملفات المقدمة من المواطنين، وتنظم نقابة المهندسين المعرض بالتنسيق مع بنك فيصل الإسلامى ويشارك به أكثر من ٥٠ عارضًا.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من الأثاث والموبايلات الحديثة وجميع الأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات الكهربائية وأجهزة التكييف والمفروشات والأجهزة الإلكترونية ولعب الأطفال ودراجات بخارية ويستمر المعروض مفتوحًا للجمهور من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين.