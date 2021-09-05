الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يفتتح معرض السلع المعمرة بنقابة المهندسين

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في إقامة المعارض بالأسعار المخفضة والتيسيرات لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض السلع المعمرة بنقابة المهندسين يرافقة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، والمهندس حمدى الخولى نقيب المهندسين، والمهندس وليد الشرمة أمين عام النقابة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأكد اللواء هشام آمنة الدور الذى تقوم به نقابة المهندسين فى توفير السلع المعمرة لأعضائها بالجودة والمواصفات العالية والتيسيرات الكبيرة، مشيدًا بجهودها في مجال إجراءات التصالح للملفات المقدمة من المواطنين، وتنظم نقابة المهندسين المعرض بالتنسيق مع بنك فيصل الإسلامى ويشارك به أكثر من ٥٠  عارضًا.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من الأثاث والموبايلات الحديثة وجميع الأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات الكهربائية وأجهزة التكييف والمفروشات والأجهزة الإلكترونية ولعب الأطفال ودراجات بخارية ويستمر المعروض مفتوحًا للجمهور من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين.

البحيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي العاشرة مساء محافظ البحيرة نقابة المهندسين كهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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