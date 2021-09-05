ضبط نص طن سكر تمويني مجهول المصدر في حملات بكوم حمادة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات على الأسواق بمركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط ضبط مصنع دون ترخيص وتم التحفظ على ١٠٠ جركن صابون سائل زنة الجركن ٢٠ لتر بما يعادل ٢٠٠٠ لتر صابون و١٠٠ جركن فورمالين زنة ٢٠ لتر بما يعادل ٢٠٠٠ لتر وكذالك عدد ٤٠ جركن مطهر زنة ٢٠ لتر بما يعادل ٨٠٠ لتر وكذالك عدد ١٠ جركن فنيك زنه ٢٠ لتر بما يعادل ٢٠٠ لتر و كذالك عدد ٣٢ جركن كلور زنه ٢٠ لتر بما يعادل ٦٤٠لتر مجهوله المصدر في أحد مصانع المنظفات دون ترخيص وتم التحفظ على الكميات المضبوطة.

كما تم ضبط عدد ٢٥ باكته سكر تمويني زنه ٥٠٠ كجم "نصف طن" تم تجميعهم في أحد محلات التجار التموينين وذلك بعد إجراء عملية الجرد والمحاسبة بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح منها، وتحرير محضرين غلق لتجار تموينين لغلقهم المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتحرير ٦ محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تموينية مختلفة، وتحرير ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بين ٩ : ١٨ جراما ت عجز في الرغيف الواحد، و تحرير محضر لأحد أصحاب المخابز لتصرفه في عدد ٦ شكاير دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح منها و تحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضرين عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف.