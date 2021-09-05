الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط نص طن سكر تمويني مجهول المصدر في حملات بكوم حمادة

ضبط نص طن سكر تمويني
ضبط نص طن سكر تمويني مجهول

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات على الأسواق بمركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط ضبط مصنع دون ترخيص وتم التحفظ على ١٠٠ جركن صابون سائل زنة الجركن ٢٠ لتر بما يعادل ٢٠٠٠ لتر صابون و١٠٠ جركن فورمالين زنة ٢٠ لتر بما يعادل ٢٠٠٠ لتر وكذالك عدد ٤٠ جركن مطهر زنة ٢٠ لتر بما يعادل ٨٠٠ لتر وكذالك عدد ١٠ جركن فنيك زنه ٢٠ لتر بما يعادل ٢٠٠ لتر و كذالك عدد ٣٢ جركن كلور زنه ٢٠ لتر بما يعادل ٦٤٠لتر مجهوله المصدر في أحد مصانع المنظفات دون ترخيص وتم التحفظ على الكميات المضبوطة. 

كما تم ضبط عدد ٢٥ باكته سكر تمويني  زنه ٥٠٠ كجم "نصف طن" تم تجميعهم في أحد محلات التجار التموينين وذلك بعد إجراء عملية الجرد والمحاسبة بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح منها، وتحرير محضرين غلق لتجار تموينين لغلقهم المحل أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتحرير ٦ محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تموينية مختلفة، وتحرير  ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بين  ٩ : ١٨ جراما ت عجز في الرغيف الواحد، و تحرير محضر لأحد أصحاب المخابز لتصرفه في عدد ٦ شكاير دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح منها و تحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضرين عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف.

بدون ترخيص المخابز مباحث التموين محافظ البحيرة التجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2021.. تعرف على التفاصيل الكاملة الآن

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

«خفّفوا العقوبة ودى قصة الفلاشة».. حسن شاكوش يعتذر للجمهور و«الموسيقيين» (فيديو)

غناء وعتاب وتجاهل.. لماذا تدهورت علاقة شيكابالا بمحمد منير؟

الرئيس السيسى يهنئ الرئيس الإسرائيلى هاتفيا بمناسبة توليه منصبه الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى

والدته من مصر.. إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد فى أمريكا

فلسطين ترفض مشروع التسوية الإسرائيلى بشأن القدس