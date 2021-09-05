تجديد حبس «سمكري البني آدمين» 15 يوما

أمرت اليوم النيابة العامة بتجديد حبس يوسف خيري، صاحب مركز علاج طبيعي بمدينة نصر "سمكري البني آدمين"، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بعرض الأوراق والشهادات المقدمة من المتهم على الخبراء المختصين لفحصها، بعدما وجهت النيابة العامة لصاحب المركز اتهاما لصاحب المركز بالتزوير وانتحال صفة إخصائي علاج طبيعي.

ونسبت النيابة إلى المتهم اتهامات باستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة به، حيث أكد أنه خريج جامعة "كامبردج" بإنجلتر.

وأمرت النيابة بعرض الأوراق والشهادات المقدمة من المتهم، على الخبراء المختصين لفحصها، بعدما وجهت النيابة العامة لصاحب المركز اتهاما لصاحب المركز بالتزوير وانتحال صفة إخصائي علاج طبيعي.

ونسبت النيابة إلى المتهم اتهامات باستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة به، حيث أكد أنه خريج جامعة "كامبردج" بإنجلتر.