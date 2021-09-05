الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس «سمكري البني آدمين» 15 يوما

سمكري البني آدمين
سمكري البني آدمين

أمرت اليوم النيابة العامة بتجديد حبس يوسف خيري، صاحب مركز علاج طبيعي بمدينة نصر "سمكري البني آدمين"، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بعرض الأوراق والشهادات المقدمة من المتهم على الخبراء المختصين لفحصها، بعدما وجهت النيابة العامة لصاحب المركز اتهاما لصاحب المركز بالتزوير وانتحال صفة إخصائي علاج طبيعي.

ونسبت النيابة إلى المتهم اتهامات باستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة به، حيث أكد أنه خريج جامعة "كامبردج" بإنجلتر.

وأمرت النيابة بعرض الأوراق والشهادات المقدمة من المتهم، على الخبراء المختصين لفحصها، بعدما وجهت النيابة العامة لصاحب المركز اتهاما لصاحب المركز بالتزوير وانتحال صفة إخصائي علاج طبيعي.

ونسبت النيابة إلى المتهم اتهامات باستبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة به، حيث أكد أنه خريج جامعة "كامبردج" بإنجلتر.

بدون ترخيص مدينة نصر تجديد حبس الرقم القومى النيابة العامة التجارة والصناعة بطاقة الرقم القومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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