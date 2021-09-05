الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

في حضور الرئيس السيسى.. أحمد أبوهشيمة يشارك فى احتفالية صندوق تحيا مصر «أبواب الخير»

أحمد أبوهشيمة
أحمد أبوهشيمة

شارك النائب أحمد أبوهشيمة وكيل لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في احتفالية أبواب الخير، التي نظمها صندوق تحيا مصر اليوم بالعاصمة الإدارية، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أحمد أبوهشيمة يشارك في احتفالية صندوق تحيا مصر 

وأكد «أبوهشيمة» أن وتيرة العمل الخيري في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر البلاد في تصاعد مستمر، وغير مسبوق، وخير دليل على ذلك مبادرات صندوق تحيا مصر ومبادرة حياة كريمة، التي تعد المبادرة الأكبر على مستوى العالم لخدمة المواطنين. 

وقدم «أبوهشيمة» التهاني للصندوق على ما حققه من إنجاز غير مسبوق وتحقيقه 3 أرقام قياسية غير مسبوقة من خلال أكبر قافلة تبرع بصناديق الأغذية في العالم وبلغت 300 ألف صندوق، وأكبر حملة تبرع بالدجاج في العالم وبلغت 2 مليون كجم، وأكبر قافلة مساعدات في العالم بـ480 قافلة. 

أحمد أبوهشيمة يشارك في احتفالية صندوق تحيا مصر 


وقال «أبوهشيمة» إن تعاونه مع صندوق تحيا مصر بدأ منذ تأسيس الصندوق وممتد، من أجل خدمة المواطنين وأهالي مصر في كل قرى ونجوع مصر.

أحمد أبوهشيمة يشارك في احتفالية صندوق تحيا مصر 

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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