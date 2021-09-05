الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص ارتكب فعل خادش للحياء أمام سيدة بمصر الجديدة

حبس
حبس

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس شخص 4 أيام على ذمه التحقيق، بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء ضد سيدة في مصر الجديدة.

البداية كانت تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص يستقل سيارة «لا تعلم أرقام لوحاتها» لقيامه بفعل خادش للحياء أثناء مروره بسيارته أمامها بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

نيابة مصر الجديدة ارتكاب فعل خادش مصر الجديدة صاحب مكتب للاستيراد والتصدير إحدى السيدات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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