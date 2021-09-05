الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل غرق طالب في ترعة بالدقهلية

غرق
غرق

لقي طالب مصرعه غرقًا في مياه ترعة أم ياسين بمركز السنبلاوين، حيث انزلقت قدماه بمياه الترعة أثناء قيامه بتشغيل ماكينة الري المثبتة على شاطئ الترعة. 

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث بالحادث.

وتبين وصول "يسري.ع.أ" 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم بقرية  أبوقراميط لمستشفى السنبلاوين العام جثة هامدة.

وبانتقال ضباط مركز السنبلاوين إلى المستشفى والفحص وسؤال والده مزارع، أكد أنه أثناء قيام نجله بتشغيل ماكينة الري الموجودة على شاطئ ترعة "أم ياسين" المارة بالقرية انزلقت قدماه وسقط بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة توفي غرقًا وانتشله الأهالي ونُقل إلى المستشفى.

ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق.

الكشف الطبى مصرع طالب مدير المباحث الطب الشرعي والكوارث بقرية

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وائل لطفي

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