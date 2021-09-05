تفاصيل غرق طالب في ترعة بالدقهلية
لقي طالب مصرعه غرقًا في مياه ترعة أم ياسين بمركز السنبلاوين، حيث انزلقت قدماه بمياه الترعة أثناء قيامه بتشغيل ماكينة الري المثبتة على شاطئ الترعة.
تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث بالحادث.
وتبين وصول "يسري.ع.أ" 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم بقرية أبوقراميط لمستشفى السنبلاوين العام جثة هامدة.
وبانتقال ضباط مركز السنبلاوين إلى المستشفى والفحص وسؤال والده مزارع، أكد أنه أثناء قيام نجله بتشغيل ماكينة الري الموجودة على شاطئ ترعة "أم ياسين" المارة بالقرية انزلقت قدماه وسقط بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة توفي غرقًا وانتشله الأهالي ونُقل إلى المستشفى.
ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق.