محافظ سوهاج: تسليم 22 موقعًا لإنشاء عمارات سكنية بقرى حياة كريمة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تسليم 22 موقعا؛ تمهيدا للبدء في إنشاء عمارات سكنية بقرى المراكز الـ 7 المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وهي "دار السلام، البلينا، جرجا، المنشأة، ساقلتة، المراغة، طما".

وقال محافظ سوهاج إنه في مركز دار السلام تم تسليم 7 مواقع، بنطاق مجالس قروي أولاد يحيي، والسلام، وفي مركز البلينا تم تسليم 4 مواقع بقرى بني حميل، والعرابة، وبرديس، وفي مركز جرجا تسليم 3 مواقع بقرى العوامر بحري، والمجابرة، وبيت داود، ومركز المنشاة بقرية الزوك الغربية، إضافة إلى تسليم 3 مواقع بمركز ساقلتة بقرية الجلاوية، وتسليم 3 مواقع بمركز المراغة بقرى "البطاخ، والغريزات"، وكذلك تسليم موقع بمركز طما بقرية أم دومة.

ونظمت محافظة سوهاج جولة ميدانية لمجموعة من شباب وفتيات المحافظة "حملة المحليات للشباب" استهدفت مركز ومدينة ساقلتة، لتعريف الشباب بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والمشروعات الجارية على أرض الواقع، ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.