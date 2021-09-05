«الأزهر» يكشف ضوابط صلاة المرأة في الأماكن العامة

أثار سؤال عن صلاة المرأة خارج بيتها في الأماكن العامة، جدلًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي حول الحرمة والجواز، وأكد البعض أنه لا تجوز الصلاة في الأماكن العامة، نظرًا لأن المرأة لا يجوز لها أن تصلى أمام الرجال، بينما أجاز البعض حيث تصلى المرأة أثناء فريضة الحج أمام الرجال ولا يوجد حرج في ذلك.

وحسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الجدل حول هذا الأمر، فقد أجابت على سائلة عبر موقعه الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية حيث جاءت نص الفتوى حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة؟

وأكد المركز أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، بما في ذلك المسجد، ولكن إن خشيت المرأة فوات وقت صلاةٍ وهي خارج بيتها في مكانٍ عامٍّ، بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها، فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها.

وتابع المركز: «إن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، وإن كان يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما».

وأضاف مركز الأزهر للفتوى أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، ويجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة وهي لابسة حذاءها ما دام طاهرًا.

يشار إلى أن مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية أطلق حملة بعنوان «صيفك أجمل» بالتزامن مع موسم الإجازة الصيفية.