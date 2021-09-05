الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي: العمل الخيري سلوك راسخ في الشخصية المصرية

جريدة الدستور

كتب الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: «نحتفل اليوم معًا باليوم العالمي للعمل الخيري، والذي يمثل الوجه الحقيقي للفطرة الإنسانية السلمية».

وأضاف الرئيس خلال تدوينته: «لقد تحول العمل الخيري على مدار الزمن إلى ثقافة وسلوك راسخ في الشخصية المصرية، مما جعل لمصر تاريخًا حافلًا وسجلًا متميزًا في هذا المجال».

وفي نهاية رسالته وجَّه التحية والتقدير لكل مصري شارك في تلك الحملة قائلًا: «تحية تقدير لكل مصري يشارك في نشر هذه الرسالة الإنسانية العظيمة من العطاء والبذل دون انتظار المقابل، وأدعو الجميع لمواصلة الاحتذاء بهذه القيم النبيلة».

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