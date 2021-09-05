وزير الخارجية الإسرائيلي يزور روسيا للمرة الأولى

يجري يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلية، زيارة إلى روسيا للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف، بعد انتهاء إجازة الأعياد اليهودية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن لابيد سيقلع، الأربعاء المقبل، في زيارة دبلوماسية إلى روسيا حيث سيلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقبل أسابيع قليلة، زار مائير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المنتهية ولايته، وإيال هولتا الرئيس الجديد لمجلس الأمن القومي، موسكو، والتقيا مع نظرائهما لمناقشة الوضع في سوريا في أعقاب الهجمات الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلي، في بيانها، أن لابيد سيطير عشية رأس السنة العبرية الجديدة، في زيارة سريعة لروسيا، وسيعقد اجتماع عمل مع نظيره الروسي، سيكون هو الأول بينهما منذ تولى لابيد منصبه، وستسمر الزيارة لمدة يوم.

وجاء ذلك بعد إصدار وزارة الخارجية الروسية تصريحات غير عادية تشير إلى هجمات منسوبة لإسرائيل في سوريا، قائلة إن معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية قد تم اعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الجوي السورية.