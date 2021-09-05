الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان

مصر ترسل مساعدات
مصر ترسل مساعدات إلى السودان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطاطين المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوى ممتد على مدار الأيام القادمة لجمهورية السودان فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.

ومن جانبه أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها للشعب السودانى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والسودان، وتعبيرًا عن عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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